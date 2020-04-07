Ahu Tuğba: Böyle bir dönemde kutuplaşmamak gerek! 80'li yılların ikon oyuncularından Ahu Tuğba ile Amerika da ki sağlık sistemi ile ilgili yaptığımız röportaj büyük ses getirdi. Eleştirilerle ilgili olarak Ahu Tuğba, "Böyle bir dönemde kutuplaşmamak gerek! Dünya sessizliğe büründü, yarınımız ne olacak bilmiyoruz..." dedi.

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Ahu Tuğba, Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e konuştu. Tuğba gerçekleri söylediği için sosyal medya da lince uğradığını belirtti. Koronavirüs salgınının yaşandığı ve tüm dünyanın küresel ev hapsine buründüğü şu günlerde Ahu Tuğba ile Amerika da yaşananlarla ilgili olarak telefonla çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. Sanatçı; "Burası milli felaket. İçler acısı, korkunç kötü durumda. Hiç iyi değiliz. Söylediğime inanmayanlar olmuş. Hergün bini aşkın insan ölüyor." diye konuştu. Ahu Tuğba, "28 Nisan'da Türkiye'ye dönecektim, Havalimanları kapatıldığı için gelemiyorum." diyerek yaşadığı üzüntüyü paylaştı.

"2. DÜNYA SAVAŞI'NDA DEDEM BURAYA GELMİŞ... MİLLETTE ZANNEDİYOR BEN AMERİKAYI YENİ KEŞFETTİM..."





"Amerika da ne işin var. Türkiye'yi övüp, orada yaşıyorsun, demek ki tuzun kuru..." yorumları yapılıyor diye hatırlatılması üzerine Ahu Tuğba; "2. Dünya Savaşı zamanında Dedem buraya gelmiş, benim aile büyüklerimin mezarları burada. Millet zannediyor ki ben Amerika'yı yeni keşfettim. Burada kolejde okudum ben. Eski eşim; kızımın babası Amerikalı, akrabalarım da burada.& ; Kızım burada doğdu, okullarında okuttum. Babanneleri burada, ailesi burada, benim yarı ailem burada. Senin de ailen burada olsa, bir ayağın Türkiye'de bir ayağın buarada olacak. Ben sağlık sorunlarından bahsettim. Yalnızca California ile New York eyaletinin nüfusu Türkiye'den daha fazla. Amerika'nın toplam nüfusu 339.200.153 kişi. Herkese yardım yapmaları zor. 1000 dolar mı verecekler? 50 Eyalet var Birleşik Devletler'de..." diye yanıt verdi.





"BÖYLE BİR DÖNEMDE KUTUPLAŞMAMAK GEREK!.. DÜNYA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ, YARINIMIZ NE OLACAK BİLMİYORUZ..."





"Ülke kutuplaştı, tepki gösterenlerde var destek verenlerde var" diye hatırlatılması üzerine Ahu Tuğba; "Bu günlerde kutuplaşma diye bir şey olmaz ki.. Bu günlerde herkes bekleyiş içinde, aman aşı bulunsun, aileme birşey olmasın diye bekliyor. Dünya sessizliğe büründü. Sağlığımız için beklemedeyiz, yarınımız ne olacak bilmiyoruz. Adamın biri bana "Öl, geber, niye Amerika'dasın o zaman' yazmış... Ben 'aç kalsan kimse burada yardım etmiyor' diyorum. Ondan bahsediyorum. O bana neler diyor..





Dünya da çok büyük salgın var ve hastaneler yetmiyor. Amerika, İtalya, İspanya çok zor durumda... Yargısız infaz yapılmaz ki, bu çok çirkin birşey ben dünyada ki ölüm olayından bahsettim. Önemli olan insan sağlığıdır. Çok çirkin yorumlar var, sağlık sisteminden bahsediyorum ben, onlar 'niye sen Amerika'ya gidiyorsun' diyorlar. Bu durumda kimsenin tuzu kuru değil, bir anlık nefese bakıyor herşey... İnsanlar birbirlerine o kadar çirkin bir şekilde beddua etmemeliler. Herkes 'yaşayacağım mı yaşamayacağım mı' diyerek çoluk çocuğu için korku içerisine düşmüş." diyor.





