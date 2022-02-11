Ahu Tuğba'dan Olay Yaratan Meriç Erkan İtirafı Geldi

MERİÇ, EDİRNE (Snob Magazin) - Geçtiğimiz yıllarda Esra Erol'un evlilik programına katılan, bir dönem Ahu Tuğba'nın sevgilisi olarak da tanınan Meriç Erkan, maneviyata yöneldi. İlginç danslarıyla hafızalara kazınan Meriç Arkan'ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

İSMİNİ 'MAHMUT' OLARAK DEĞİŞTİRDİ

İsmini "Mahmut" olarak değiştiren Erkan, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, "Nasuh tövbesi" ettiğini söylerken, 'bambaşka bir hayata geçtiğini' ifade etti. "Ya nasıl böyle bir hayat yaşamışım" diyen Erkan, "Kurban olduğum Allah'ım sözünden dönmez, o beni affetti" dedi.

"BİRLİKTELİK YAŞAMADIK"

Yeşilçam'ın öne çıkan isimlerinden Ahu Tuğba, magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e konuştu.

Amerika da yaşayan Ahu Tuğba, "Meriç Erkan ile asla aşk yaşamadım. Benim bu adamla hiçbir şeyim olmadı, olamaz da! Savaş Kalafat çok iyi bilir olmadığını. Kalafat ve eşi, kameramanlar da gün boyu yanımdalardı. Bütün ekip birşey olmadığını bilir. Meriç Erkan, Allah yolunda ise ya da Allah yoluna girdiyse benimle hiç bir zaman beraber olmadığını söyler. Sevgilim olmadı, TV formatıydı.." dedi.

"HEPSİ KURGUYDU"

Bir dönem Esra Erol'un programına katılan Meriç Erkan, "Hepsi kurguydu" diyerek şoke etti.

MERİÇ ERKAN KİMDİR?

Meriç Erkan kim, nereli, kaç yaşında; 2 Temmuz 1969 Samsun doğumlu olan Meriç Erkan, ilköğretimini de orada tamamladı. 52 yaşındadır. Maneviyata yöneldiğini açıklayan Meriç Erkan, adını 'Mahmut' olarak değiştirdi.

Meriç Erkan, 1987 yılında Samsun Maltepe Lisesi'nden mezun olduktan sonra ajanslarda modellik yapmaya başladı. Adını Kuşum Aydın'ın sunduğu programla duyuran Meriç Erkan, Ahu Tuğba ile yaşadığı aşk ile hatırlanıyor. "Esra Erol'da" programına katılan ve programdan olaylı bir şekilde ayrılan Meriç Erkan, program hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu. Meriç Erkan, yaşadığı büyük aşktan sonra inzivaya çekildi ve ekranlarda yer almadı.

AHU TUĞBA KİMDİR?

Ahu Tuğba kimdir, kaç yaşında, nereli; Ahu Tuğba ya da gerçek adıyla Tuğba Çetin 13 Ağustos 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 66 yaşındadır. Ahu Tuğba, İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. İstanbul Amerikan Kız Lisesi, Robert Lisesi'nin kızlar bölümünden mezun oldu.

Yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken görüp film çekme teklifi ile sinema hayatı başladı. Henüz ortaokuldayken sinema dünyasına girdi. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümündeki öğrenimini yarım bıraktı.

1970'lerin sonlarından itibaren Türk sinema dünyasında tanınmaya başladı. 1980'lerin başlarında üne kavuştu ve 80'li yıllarda Türk sinemasının seks sembollerinden biri oldu. Genellikle hayat kadını, uyuşturucu bağımlısı fakat kalbi temiz karakterleri canlandırmıştır. Erkekçe dergisine pozlar vermiştir. Gazino sanatçısı olarak çeşitli gösteriler yaptı. 1987 yılında müzik albümü yaptı.

AHU TUĞBA EVLİ Mİ?

Ahu Tuğba hayatı boyunca toplam 10 kez evlilik yapmıştır. İkinci evliliğini 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile yapmıştır. 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi "Ahu" (Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij) adında 11 Kasım 1993 doğumlu bir kız çocuğu vardır.

Ahu Tuğba, İstanbul'un Osmanbey semtinde Guantenamera adlı gece kulübünün sahibidir.

Ahu Tuğba Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde, Miami'de kızıyla beraber yaşamaktadır.