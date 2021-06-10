Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Türkistan'daki Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, 10. 06. 2021 Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, 10. 06. 2021 Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığınca düzenlenen "Anayurttan Atayurda Sağlık Köprüsü" projesi kapsamında üniversitemizde bulunan misafir öğretim üyeleri; Prof. Dr. Mustafa Solak, Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Mehmet Yavuz Coşkun ve Prof. Dr. Harun Cansız'ın da katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Prof. Dr. Muhittin Şimşek: "13 yıldır bu coğrafyaya gelip gidiyorum fakat dünyayı etkisi altına alan salgın sebebiyle 1 yıldır Türkistan'a gelemiyordum. Şu an gördüğüm değişimler için Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev ve Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev, Eyalet Valisi ve çalışma ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. " diyerek sözlerine başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerinden "Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; kucaklayıcı olun ama asla kaliteden taviz vermeyin. " olmak üzere iki isteğinin olduğunu belirterek sözlerine devam eden Şimşek: "Üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel etkinlikler ve ülkenin sorunlarına çözüm üretmek olmak üzere 3 önemli faaliyeti vardır. Birincisi ve ikincisi bizim, yani üniversitelerin işi; üçüncüsü için ise yerel yönetim ile koordineli olarak çalışmayı gerektirir. Bu nedenle Sayın Eyalet Valimizle toplantı yaptık, ortak projeleri görüştük. Türkistan'ın ilk ve tek üniversitesi olan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 30 yıldır faaliyet göstermektedir. 31 Mart 2021 Türk Konseyi Devlet Başkanları Gayri Resmi Zirvesi'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan'ın Birinci Cumhurbaşkanı, Elbaşı ve Türk Konseyi'nin Onursal Başkanı Nursultan Nazarbayev üniversitemizle ilgili çok önemli şeyler söylediler ve vizyon koydular önümüze. Liderlerimizin bu vizyonu bize yeni yükler yüklemiştir. Biz buna "misyon" diyoruz. Bu misyonun gerçekleşmesi için elimizi taşın altına koymalıyız. Üstlenilmesi gereken misyon, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesini dünya çapında tanınır ve hatırı sayılır bir konuma getirmek olmalıdır. " diye ekledi.

Konuşmasının devamında belirttiği misyon etrafında işe tıp alanındaki çalışmalarla başladıklarını söyleyen Şimşek, "Anayurttan Atayurda Sağlık Köprüsü" projesi kapsamında yapılan faaliyetleri de detaylı olarak anlattı. Benzer projelerin başka alanlarda da başlatılacağının müjdesini veren Şimşek, yapılması planlanan projeleri de tek tek sıraladı: "Türkistan, doğal bir Türkoloji laboratuvarıdır. Buraya öyle bir Türkoloji merkezi kuracağız ki tüm dünyada Türkoloji alanında 'doktora' yapan herkese burayı görüp görmediğini soracaklar. Büyüyen Türkistan'da arazi çok fakat ziraat yok. Valiliğimizle yapacağımız ortak çalışmalar sonucunda üniversitemize, öncelikli bölümlerin yer alacağı bir 'Ziraat Fakültesi' kuracağız. Üniversitemiz bünyesindeki 88 hektarlık Botanik Bahçesi de bu fakültenin inceleme ve uygulama sahasını oluşturacak. "

Konuşmasını, "Türkistan, bizim ata vatanımızdır. Her şey, Türkistan içindir. Üniversitemiz, Türkistan halkının, Türkiye ve Kazakistan'ın ortak değeri, Türkiye ve Kazakistan kardeşliğinin ortaklığının önemli nişanesidir. Bu duygularla dün yaptığımız ziyarette bize her türlü desteği vereceğine söz veren Eyalet Valisine ve çalışma ekibine tekrar teşekkür ederim. Ayrıca iki hafta boyunca 42 ağır ameliyat yapan, onlarca hasta muayene ve tedavi eden misafir öğretim üyeleri; Prof. Dr. Mustafa Solak, Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Mehmet Yavuz Coşkun ve Prof. Dr. Harun Cansız'a sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. " diyerek tamamlayan Sayın Şimşek daha sonra misafir öğretim üyelerine Kazakların önemli bir geleneğini gerçekleştirerek yöresel kıyafetleri "çapan"ı giydirdi.

Toplantının ardından tüm misafirlerle toplu olarak anı fotoğrafı çekimi yapıldı.

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Kaynak: Habermetre