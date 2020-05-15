Ahmet Yesevi'nin hayatı ve eserleri canlı yayında konuşuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ahmet Yesevi'nin hayatı ve eserleri canlı yayında konuşuldu

Akademisyen ve uzmanlar, Türk halk sufilik geleneğinin kurucusu olarak bilinen Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatı ve eserlerini anlattı.

Ahmet Yesevi'nin hayatı ve eserleri canlı yayında konuşuldu
15.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:35

Akademisyen ve uzmanlar, Türk halk sufilik geleneğinin kurucusu olarak bilinen Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatı ve eserlerini anlattı.
Esenler Belediyesi tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen "İlk Türk Mutasavvıfı: Hoca Ahmet Yesevi" paneli, Esenler Kültür Sanat YouTube kanalından canlı yayında izleyiciyle buluştu.
Panelde, Türk diliyle yazdığı hikmetleriyle Türkçenin gelişmesi ve zenginleşmesine büyük katkısı olan, "Pir-i Türkistan" olarak da tanınan öncü şairin eserleri kapsamlı olarak ele alındı.
Yayına bağlanan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Kazakistan'da yapmayı planladıkları etkinliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.
Katılımcıların ramazanını tebrik eden Göksu, "Ramazan yeniden başlamak, heva ve heveslerden arınmak demek. Aslında pandemi sürecinde her birimiz modern hayatın bize sunmuş olduğu birçok şeyden kendimizi uzaklaştırdık. Adeta küresel bir itikafla hepimiz evlerimize kapandık ve tefekküre daldık." diye konuştu.
Hoca Ahmet Yesevi Kültür Sanat Sezonu etkinliklerine değinen Göksu, Esenler Belediyesi olarak her sene kültür programlarında toplumu medeniyet değerlerinde iz bırakmış gönül erleriyle buluşturmaya çalıştıklarını, bu süreçte de kültürel etkinlikleri aksatmadan dijital ortamda devam ettirdiklerini anlattı.
"Yesevi, İslam'ın sunduğu temel değerleri Türkçe olarak öğretti"
Etkinliği yöneten Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, "Hoca Ahmet Yesevi hazretleri Divan-ı Hikmet'inde diyor ki 'Dertsiz insan insan değil bunu anla, aşksız insan hayvan cinsi bunu dinle.' Yani özetle insan olmanız için iki özellik yeterli; birincisi derdiniz olacak, ikincisi aşkınız olacak diyor." ifadesini kullandı.
Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi'yi farklı yapan birçok yön bulunduğu, bunlardan öne çıkanın İslam'ın sunduğu temel değerleri Türkçe olarak öğretmesi olduğu değerlendirmesine bulundu.
Panelde konuşan "Aşkın Yolunda İnsan Hoca Ahmed Yesevi'nin İzinde" ve "Bilgelik Pınarı Yesevi Ahlakında Kadim Değerler" kitaplarının yazarı İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya ise izleyicilerin ramazanlarını tebrik ederek, "Allah-u teala üzerimizdeki musibetlerden, arızi ve semavi belalardan ülkemizi, milletimizi, İslam dünyasını ve insanlığı uzak tutsun." dedi.
Hoca Ahmet Yesevi'nin bütün insanlığa ve özellikle Türk medeniyetinin irfan dünyasına katkıda bulunduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Ahmet Yesevi'nin beslendiği kaynaklar olan Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sünnetlerinden ilham alarak ortaya koymaya çalıştığı bir hikmetler dünyası var." ifadesini kullandı.
Yesevi yolunun erdemli bir toplum ve erdemli insanlar inşa etmeye çalıştığını ve hikmetlerinde insanlar arasındaki ilişkilerin olması gereken şekline değindiğini anlatan Çetinkaya, "Yesevi yolu insanı inşa etmeye çalışıyordu. Erdemli ve faziletli bir topluma dair yazdığı ve söylediği hikmetler günümüze kadar ulaştı." dedi.
Modern insanın karşı karşıya kaldığı problemlerin en başında sabır ve tahammül eksikliğinin geldiğini belirten Çetinkaya, "Sufilerin hakikat ilkesi olarak nitelendirdiği 'İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi' aslında hakkın rızası, onun bizden talep ettikleri, onun ilahi ilkelerine ve habibinin nebevi prensiplerine uymayı anlatıyor. Bunu gerçekleştirmek için sabra çok önem vermekte. Sabır, Yesevi hazretlerinin ifadelerinde toplumsal barışın anahtarı olarak gözüküyor." bilgilerini aktardı.
Ahmet Yesevi'nin öğretilerinde vermenin ve infak etmenin de yer bulduğunu dile getiren Çetinkaya, "Bizim medeniyetimiz bu verişi o kadar ileri bir boyuta ulaştırdı ki, 'İsar' diye bir kavramımız var. Kendisi muhtaç olduğu halde muhtaç olduğu şeyi ihtiyaç sahibine vermek. Bu nebevi bir yüksek gönüllülüğü gerektiriyor." diye konuştu.
"İlk mutasavvıfların Türk edebiyatında ayrı bir yeri var"
Ahmet Yesevi Üniversitesi Yesevi Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dosay Kenjatay, "Ahmet Yesevi Düşüncesinde İnsan" başlıklı konuşma yaptı.
Panele Kazakistan'dan bağlanan Kenjatay, Ahmet Yesevi'nin eserlerinden örnekler okuyarak bunların açıklamalarını yaptı.
Kenjatay ayrıca "Fuat Köprülü hocamızın da dediği gibi ilk mutasavvıfların Türk edebiyatında, Türk düşüncesinde ve Türk medeniyetinde ayrı bir yeri var." dedi.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Tosun, Hoca Ahmet Yesevi hazretlerinin 8-9 asır evvel Orta Asya'da yaşamış Allah dostu bir mütefekkir olduğunu kaydetti.
Tosun, Hoca Ahmet Yesevi'nin eserlerinde merhametten, şefkatten, fikirden, tevazudan, samimiyetten bahsettiğini ve hakiki Allah dostlarını örnek almayı, sahtelerden uzak durmayı nasihat ettiğini aktardı.
Panelde ayrıca sosyal medya hesaplarından yorum yapan ve iletişim bilgilerini gönderen katılımcılara, Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin yayınladığı Divan-ı Hikmet'ten seçmelerin yer aldığı kitap hediye edildi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Haber
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi
Güne yükselişle başlayan gram altın 386,5 liradan işlem görüyor Haber
Güne yükselişle başlayan gram altın 386,5 liradan işlem görüyor
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak Haber
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı
Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz
Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği...
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
Trump'tan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olabilir
Trump'tan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olabilir
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, markete girdi! Kaza anı kamerada
Seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, markete girdi! Kaza anı kamerada
Ordu'da husumetli akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Ordu'da husumetli akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da uyarılar devam ederken, Çatalpınar ilçesinde hiç pozitif vaka çıkmadı
19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da uyarılar devam ederken, Çatalpınar ilçesinde hiç pozitif vaka çıkmadı
İnternet üzerinden sipariş veren vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı
İnternet üzerinden sipariş veren vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı
Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti
Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Deniz Gezmiş Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sinan Özen Acun Ilıcalı Kerem Alışık Michael Jackson
Spor Hasan Şaş Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Karar Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ahmet Yesevi'nin hayatı ve eserleri canlı yayında konuşuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 12:40:26. #1.14#
title