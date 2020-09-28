Ahmet Ünal Çeviköz kimdir? Ahmet Ünal Çeviköz nereli, kaç yaşında? Ünal Çeviköz kariyeri

CHP'li Ahmet Ünal Çeviköz, İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi'nde hem İngiliz Dili ve Edebiyatı hem de Siyaset Bilimi eğitimi aldı. Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlayan Çeviköz, konsolos olarak çalışmalar yürüttü.

Ahmet Ünal Çeviköz, 1989 yılında NATO'da uluslararası memur olarak çalıştı. Türkiye - Ermenistan ilişkileri için önemli çalışmalar yürüttü. 2018'de CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi, ardından milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. Ahmet Ünal Çeviköz aslen nereli?

AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ KİMDİR?

Çeviköz, 6 Kasım 1952 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1970 yılında Kadıköy Maarif Koleji, 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, 1978 yılında ise aynı üniversitede Siyaset Bilimi Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Dışişleri Bakanlığında göreve başlayan diplomat, 1993 yılında Brüksel Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisans yaptı.

NATO'DA ÇEŞİTLİ KADEMELERDE GÖREV ALDI

Dışişleri Bakanlığı'nda 1980 yılına kadar merkezde görev aldı ve sonrasında sırasıyla; Moskova Büyükelçiliği'nde II. Katip ve Bregenz Başkonsolosluğu'nda Konsolos olarak görev yaptı. 1986 yılında yeniden merkez görevine dönerek Doğu Avrupa Dairesi Şube Müdürü görevinde bulundu, Sofya Büyükelçiliği Müsteşarlığına atandı. 1989 yılında Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevinden ayrılıp NATO'da uluslararası memur olarak göreve başladı, önce Ekonomi Direktörlüğü'nde, sonra Siyasi Direktörlük'te calıştı. 1994 yılında NATO'nun Moskova'daki Enformasyon Bürosu'nu kurdu. 1994-1997 yılları arasında NATO-Rusya Kurucu Senedi'ni hazırladı, 1997 yılında yeniden Dışişleri Bakanlığı'nda merkez görevine dönerek bir yıl Balkan Dairesi Başkanlığı yaptı. 1998 yılında Kafkasya ve Orta Asya Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2001 yılında Bakü Büyükelçisi, 2004 yılında Bağdat Büyükelçisi olarak görevlendirildi. 2006 yılında Bağdat'ta suikasta uğradı.

Ünal Çeviköz, 2007 yılından 2010 yılına kadar Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak çalıştı. 2010 yılı kararnamesiyle Londra Büyükelçisi olarak atandı. 2013-2015 yılları arasında Türkiye adına Uluslararası Denizcilik Örgütü genel kurul başkanlığını yürüttü. 1998 yılından itibaren Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkiler için büyük çaba harcadı. 10 Ekim 2009 tarihinde Türkiye ile Ermenistan arasında Zürih'te "Diplomatik İlişkilerin Kurulması" ve "İlişkilerin normalleştirilmesi" ile ilgili iki protokolün imzalanmasında da görev aldı.

CHP MİLLETVEKİLİ OLARAK MECLİS'E GİRDİ

Çeviköz, Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde CHP'den milletvekili aday adayı oldu, ancak aday gösterilmedi. 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde düzenlenen 36. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi ve 12 Şubat 2018 tarihinde CHP'nin kamu diplomasisinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak göreve getirildi. 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. 10 Ağustos 2018 tarihinde ise CHP'nin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Temmuz 2020'de yapılan bir sonraki kurultayda parti meclisine girmeyi başaramadı.

TBMM'de Dış İlişkiler Komisyonu üyeliğinin yanı sıra Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu başkan yardımcısı görevini yürütüyor. Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir. 2010 yılında Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Çeviköz'e Kristal Martı ödülü almaya hak kazandı. 20 Ocak 2018 tarihli kongrede Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi olarak seçildi, ardından Galatasaray Spor Kulübü başkan yardımcısı olarak görevlendirildi ve bu görevi 5 Şubat 2018 tarihine kadar sürdürdü.

Ahmet Ünal Çeviköz, Emel Çeviköz ile evlidir. İngilizce, Fransızca, Rusça, Almanca ve İtalyanca biliyor.