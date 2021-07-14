Sıla'yı darp etmekten yargılanan Ahmet Kural'a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası

ŞARKICI Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ancak kararın İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanan Ahmet Kural'a yeniden aynı ceza verildi.

ŞARKICI Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ancak kararın İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanan Ahmet Kural'a yeniden aynı ceza verildi. Mahkeme, sanık Ahmet Kural'ı "Basit yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırarak, cezaları erteledi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu katılmadı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz da duruşmada hazır bulundu.

Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir, "Sanığın tevil yollu ikrarı, kamuoyunda özür dilemesi ve tanık beyanları vardır. Bunun kurgu olması hayatın olağan akışın aykırıdır. Bozma sonrası iki tanık da dinlenmiştir, tutarlı beyanları vardır. Bir kadının, bir sanatçının böyle bir şeye maruz kalmamışken kurgu mahiyetinde uydurmayacağı kanaatindeyiz. Türkiye'de kadına karşı şiddette hep 'susmasınlar' diyoruz. Susmayınca da bunu meşrulaştırmaya yönelik çabalar görüyoruz. Şiddete uğrayan bir kadın hak arama özgürlüğünü kullanmalıdır. Ertelenmeyen bir mahkumiyet hükmü kurulmasını talep ediyoruz" dedi. Bakanlığın avukatı Hatice Boz da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

KURAL'IN AVUKATI BERAATİNİ İSTEDİ

Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın, olay yerinde keşif yapılmasını isteyerek, "Ortada ciddi bir çelişki ve şüphe vardır. Eğer mahkeme olay yerinde keşif yapılmasını reddedecekse şüpheden sanık yararlanır hükmüyle müvekkilimizin beraatini talep ediyoruz" diye konuştu.

ÜÇ SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Hakim, Ahmet Kural hakkında eski kararın aynısını verdiklerini açıkladı. Mahkeme, sanık Ahmet Kural'ın "Tehdit" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kural, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan da 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu, suç işleme konusunda eğilimi olmaması ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak cezaların ertelenmesine ve sanığın 1 yıl süreyle denetim altında bulundurulmasına karar verdi. Denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen cezanın tamamının infaz kurumunda çektirileceği uyarısı da yapıldı.

AHMET KURAL'IN AVUKATI: İTİRAZ EDECEĞİZKarar sonrasında, sanık Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın mahkemenin istinaf mahkemesinin kararının aksine bir karar verdiğini belirterek itiraz edeceklerini belirtti.

SILA'NIN AVUKATI: ADALET TECELLİ ETTİSıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir ise "İddialarımızın gerçek olduğu bir kere daha tescillendi. Sanık Ahmet Kural 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından bu suçları işlediğinden bahisle mahkum edildi. Geç kalınmış olsa da bu yönüyle müvekkilimizi memnun etmese de her şeye rağmen adalet tecelli etmiştir" dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİAhmet Kural, 2018 yılında o dönem sevgilisi olan Sıla Gençoğlu'nu Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmış, dava 22 Nisan 2019'da karara bağlanmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet Kural'ı, "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Verilen hapis cezaları da ertelenmişti. Ahmet Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi başvuruyu kabul ederek Ahmet Kural hakkındaki kararı, olayda basit yargılama usulünün uygulanmamasını, tanıkların dinlenmesi ve keşif yapılması gerekçeleriyle bozmuştu. Bozma sonrası 19 Şubat'ta yeniden yargılanmasına başlanan Ahmet Kural hakkında duruşma savcısı mütalaasını vererek "Hakaret", "Basit yaralama", "Tehdit" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsini talep etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı