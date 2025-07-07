Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşıPiyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekinnı arama faaliyetleri esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerimizin isimlerini açıkladı. Ahmet Gültekin kimdir? Kahraman Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin kaç yaşında, nereli, evli mi?

BAKANLIK YAŞANANLARIN DETAYLARINI AÇIKLADI

MSB yaptığı ilk açıklamada yaşananların detaylarına yer vermişti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hâle getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır. Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen beş kahraman personelimiz şehit olmuştur."

ŞEHİT AHMET GÜLTEKİN KİMDİR?

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu sürerken, vatan savunmasında görevli on iki Mehmetçikten biri olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin (24), bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit düştü. Malatya Pütürge nüfusuna kayıtlı kahraman askerimizin acı haberi, İstanbul Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştırıldı.Malatya'nın Pütürge ilçesinden olan Şehit Ahmet Gültekin, Sultangazi'de yaşayan ailesinin üç çocuğundan biriydi. Akrabaları, lise yıllarından beri asker olma hayali kuran Gültekin'i "sessiz, yardımsever ve vatansever" ifadeleriyle anlatıyor. Aile, 2022'de aynı bölgede şehit düşen Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt ile akrabalık bağını da gururla taşıyordu; Ahmet'in göreve giderken yanında şehit ağabeyinin hatırasını taşıdığı biliniyor. Şehadet haberi üzerine Gültekin ailesine psikolojik ve sosyal destek sağlanırken, mahalle sakinleri taziye çadırı kurarak dayanışma gösterdi.

12 şehidimiz: