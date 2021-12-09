Ahmet Aras'tan şoförün geri alınması için ricacı oldu

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde şehir içi minibüsüne yolcu olarak binen Hasan Duman, kıyafetleri kirli olduğu gerekçesiyle koltuğa oturmasını istemeyen minibüs şoförü Sait Demir için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yanına giderek şoförün işe alınmasını istedi.

Önceki gün Bodrum'da iş elbisesiyle minibüse binen Hasan Duman'ı minibüsün koltuğuna oturtturmayan Sait Demir'in işten çıkarıldığını duyan Duman Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret ederek Şoför Demir'in işe yeniden alınması için yardımcı olmasını istedi. Başkan Aras ise ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunarak işçinin yanında olduklarını belirtti.

Önceki gün, saat 19.50'de Bodrum eski otogarından Yalıkavak Mahallesi'ne giden toplu taşıma aracına binen Hasan Duman'a, minibüs şoförü Sait Demir (64) tarafından minibüsün koltuğuna oturmaması uyarısında bulunuldu. Kıyafetlerinin kirli olduğu gerekçesiyle Duman'ın koltuğa oturmasına izin vermeyen şoför Demir, yolcuyla tartışmaya başladı. O anları kameraya çeken bir başka yolcu da olaya müdahale ederek yolcu koltuğuna işçinin oturacağını savundu. Yolcu ve şoför arasındaki diyalog sonunda görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte şoför Demir'in Bodrum - Yalıkavak minibüs hattındaki şoförlük görevine son verildi. Duman bu durum karşısında çok üzüldüğünü belirterek şoförün yeniden işe alınması için Bodrum Belediye Başkanından ricacı oldu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Duman'dan Bodrum Halkı adına özür diledi. - MUĞLA

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