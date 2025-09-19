Ahmak Davası nedir (Ekrem İmamoğlu)?

Söz konusu davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılan İmamoğlu hakkındaki karar, İstinaf Mahkemesi tarafından onaylandı. Kararın temyiz edilmesi durumunda ise sürecin son aşamasında nihai hükmü Yargıtay verecek.

İSTİNAF MAHKEMESİ CEZAYI ONADI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi (istinaf), Ekrem İmamoğlu hakkında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2022 yılında verdiği karara ilişkin incelemesini tamamladı. Söz konusu kararda, İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılmasına hükmedilmişti.

İstinaf dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa dair herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını, delil ve işlemlerde eksiklik olmadığını belirtti. Yalnızca TCK 43/2-1 maddesinin uygulanmasında ceza hesabında yapılan hataya dikkat çekerek, "1 yıl 19 ay 15 gün" yerine "2 yıl 7 ay 15 gün" olarak hesaplanmış olmasının dışında kararın hukuka uygun olduğunu bildirdi.

YARGITAY SÜRECİ BAŞLAYABİLİR

İstinaf mahkemesi, dosyadaki itirazları reddederek kararı onadı ve dosyanın temyiz yolu açık şekilde sonuçlandırılmasına hükmetti. Bu aşamadan sonra tarafların kararı Yargıtay'a taşıma hakkı bulunuyor. Yargıtay, davadaki nihai sözü söyleyecek merci olacak.

DAVANIN GEÇMİŞİNE DAİR SUÇLAMALAR

Dava, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik hakaret iddiasıyla başladı. YSK Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinin 6 Mayıs'ta iptal edilmesinin ardından 4 Kasım 2019'da yaptığı basın açıklamasında kurul üyelerine hakaret ettiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

Hazırlanan iddianamede, söz konusu ifadelerin kurul halinde görev yapan kamu görevlilerine yönelik olduğu ve eylemin İmamoğlu'nun kişisel suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Bu görüşün yüksek yargı içtihatlarıyla da desteklendiği vurgulanarak, toplanan deliller ışığında kamu davası açılmasına yetecek düzeyde şüphe bulunduğu ifade edildi.

YARGILAMA VE VERİLEN CEZA

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 14 Aralık 2022 tarihli duruşmada Ekrem İmamoğlu'nu "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve herhangi bir indirim uygulamadı.

Ayrıca TCK 53/1 maddesi uyarınca seçme ve seçilme hakkı gibi bazı temel haklardan yoksun bırakılmasına da karar verildi. Kararın ardından hem cumhuriyet savcısı hem de İmamoğlu'nun avukatları karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.