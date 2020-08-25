Ahlat'taki Malazgirt Zaferi etkinliklerinde, el sanatları görücüye çıktı
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Ahlat'taki Malazgirt Zaferi etkinliklerinde, el sanatları görücüye çıktı

Ahlat'taki Malazgirt Zaferi etkinliklerinde, el sanatları görücüye çıktıBİTLİS'in Ahlat ilçesinde, bu yıl 949'uncusu düzenlenen 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 20'ye yakın el sanatı görücüye çıktı.

25.08.2020 11:44 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:55

Ahlat'taki Malazgirt Zaferi etkinliklerinde, el sanatları görücüye çıktı

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, bu yıl 949'uncusu düzenlenen 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 20'ye yakın el sanatı görücüye çıktı. Sergilenen el sanatları arasında geçmişi yarım asra dayanan Kayseri'nin 'soğan bebeği' ile Ahlat'ın bastonu da yer alıyor.

Türkler'e Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü, '1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nda düzenlenen etkinliklerle devam ediyor. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirilen el sanatları da görücüye çıktı. Tahta kaşık, çömlek, ebru sanatı, soğan bebek, çarık ve baston gibi çeşitli el sanatı ürünleri vatandaşların beğenisine sunuldu. Yurt içi ve yurt dışından gelen sınırlı sayıda davetli, pandemi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat ediyor.

'AVRUPA'DAN GELEN TURİSTLERDEN BEBEKLERİMİZE YOĞUN İLGİ VAR'

Etkinliğe Kayseri'den katılan Yavuz Aplak, sergilediği soğan bebeğin geçmişinin yarım asra dayandığını belirterek, "Bu bebekler zamanında okulda öğretmen tarafından istendi. Kızlardan bebek yapmalarını isteyen öğretmen, erkeklerden de bez, düğme ve ip getirmelerini istemiş. Kız çocuklarından birinin annesi bebek yapıyor. Bu bebeğin yarım asırdan fazla bir mazisi var. Bizim köy de turistik bir köy olduğu için çocuk okula giderken, turist görüp, bebeği yüksek bir ücret karşılığında alıyor. Çocuk okula gidince öğretmen bebeği soruyor. Çocuk da öğretmene parayı göstererek, 'turist elimden aldı bu parayla' demiş. Öylelikle köydeki herkes bu bebekten yapmaya başlamış. Kayseri'ye bağlı Soğanlı köyünde oturuyoruz. Fakat Kapadokya'nın doğu kapısıyız. Bu bebek de köyümüzün geçim kaynağıdır. Yıllardır bu bebekler yapılıyor. Annemin de kız çocuğu olmadığı için ben de anneme yardım ettim. Bu sanatı devam ettirdim. Eşimle beraber yapıyoruz. Bizden sonraki nesillere öğretip devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu bebekler ilk yapıldığında söğüt ağacından yapılıyordu. Turistler bu bebeklerin oturanından istediği için havlu parçaları, orlon, kola kapağı ve boncuk gibi malzemelerden yapıyoruz. Oyalarla da süslüyoruz. Çoğunlukla kutlu kumaş ve kadifeden yapıyoruz. En çok Avrupa'dan gelen turistlerden bebeklerimize yoğun ilgi vardı. Şimdi pandemi sürecinden dolayı turist gelmiyor" dedi.

'PAYİTAHT BASTONU İLE DİZİLERDE ARANAN İSİM OLDUK'

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bastonculuk yapan Cumali Birol ise tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen pandemi nedeniyle bu yıl işlerinin iyi gitmediğini ifade etti. Birol, "Festival alanında kısıtlı sayıda insan var. Sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Adilcevaz Bastonu'nu her platformda olduğu gibi burada da tanıtmaya devam ediyoruz. Bu yıl Okçular Vakfı tarafından bastonculuk sanatı tema alınıp görüntüler çekildi. Bu bizim için gurur verici bir olay. Böyle fuar ve festivallerde yerimizi buluyoruz. Geleneksel el sanatlarının tanıtılmasında çaba sarf ediyoruz. İnşallah bu böyle devam edecektir. Bu tarz fuarlar, Geleneksel Türk El Sanatları'nın belli bir noktaya gelmesinde büyük önem arz ediyor. Adilcevaz Bastonu'nda ceviz ağacı, manda, koç boynuzu kullanılıyor. Bunları yaparken de bir altın sarrafı hassasiyetinde yapıyoruz. Tamamen el işçiliğidir. Bunun yanı sıra bastonlarımıza ebru yapıyoruz. Payitaht bastonunu birçok insan 3-4 yıldır biliyor. Dizilerde aranan isim olduk. Gerek yurtiçi gerekse yurt dışında her platformda yerimizi alıyoruz" diye konuştu.

Ahlat'taki Malazgirt Zaferi etkinliklerinde, el sanatları görücüye çıktı

Kaynak: DHA

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