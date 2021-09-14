Ahilik Haftası, Manisa'da Kutlandı

Ahilik Kültürü ve Mesleki Eğitim Haftası kapsamında Bedesten Salonu'nda temsili Şed Kuşatma ve yılın ahisi ödül töreni düzenlendi. Programa Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de katıldı. Güzgülü, marangozluk mesleğini icra eden 20 yaşındaki Ali Çelik'e yılın çırağı ödülünü takdim ederken; yılın ahisi de 51 yıldır Manisa'da matbaacılık yapan Hilmi Nevzat Karaoğlanlar oldu.

34. Ahilik Haftası, tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da etkinliklerle kutlandı. Bedesten Salonu'nda gerçekleştirilen temsili Şed Kuşatma ve yılın ahisi ödül törenine Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Manisa CBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Günhan, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, esnaflar ve konuklar katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından açılış konuşmaları yapıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin ilk konuşmayı Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter yaptı. Ahi Evran'ın doğumunun 850'nci yılında UNESCO'nun ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılını Ahi Evran Yılı olarak ilan ettiğini hatırlatan Geriter, esnafların sorunları ve bu sorunların çözümüne ilişkin talepleri dile getirdi.

Eğitim Sistemine Uygun Hale Getirilmeli

Geriter'in konuşmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de konuşma yaptı. Ahi Evran kültüründen uzaklaşılmasıyla birlikte günümüzde çırak, kalfa ve usta sıkıntısının yaşandığını belirten Güzgülü, eğitim sisteminin mesleki yeterliliğe uygun hale getirilmesinin gerekliliğinden bahsetti. Güzgülü, eğitimle sanatkarların yetiştirilmesinin esnafın varlığının devamını sağlayacağını dile getirdi. Kutlama programında son olarak Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, konuşma yaptı. Vali Karadeniz de konuşmasında eğitim sistemi ile sanayi ve ticaretin örtüşmesi sonucunda aksayan yönlerin azalacağını belirtti.

Şed Kuşatma Töreni ve Ahilik Ödülleri Verildi

Açılış konuşmalarının ardından Yunusemre Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Şed Kuşatma Töreni isimli tiyatro gösterisi sahnelendi. Tiyatro gösterisinde görev alan öğrencilere ödülleri İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy tarafından takdim edildi. Program akışında Ahi Evran ve Ahilik resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi.

Güzgülü, Yılın Çırağına Ödül Takdim Etti

Ustası Akhisar Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı, yılın çırağı seçilen Ali Çelik'e ödülünü Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü takdim etti. Yılın kalfası Kırkağaç ilçesinde 12 yıldır oto tamirciliği yapan Emin Kara'ya verildi. Yılın ahisi olarak 51 yıldır matbaacılık yapan 81 yaşındaki Hilmi Nevzat Karaoğlanlar seçildi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter ve protokol üyelerinin katılımıyla yılın ahisinin şed kuşatma töreni gerçekleştirildi. Yılın ahisi seçilen Hilmi Nevzat Karaoğlanlar, bu ödüle layık görülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nün konuşmasının kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Karaoğlanlar, çıraklık meslek okullarının daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Şed kuşatma töreni ve yılın ahisi beratlarının Karaoğlanlar'a takdim edilmesinin ardından 34. Ahilik Haftası kutlama programı Manisa'da sona erdi.

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