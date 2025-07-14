AGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI || 2025 AGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 yılında ilk kez uygulanan Akademik Giriş Sınavı (AGS), özellikle öğretmen adayları tarafından yakından takip ediliyor. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, gözlerini sonuç açıklama tarihine çevirdi. "AGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin ( Ösym ) sonuç takvimi merakla beklenirken, sınava katılan binlerce kişi sınav sonuçlarına ilişkin net bilgileri araştırıyor. İşte 2025 AGS sınav sonuçlarıyla ilgili tüm detaylar…

AGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılında ilk kez uygulanan Akademik Giriş Sınavı (AGS)'na katılan binlerce aday, sınavın ardından gözünü sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM işbirliğiyle gerçekleştirilen sınavın sonuç tarihi, takvimde netleşti. AGS sınav sonuçları, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü ÖSYM tarafından erişime açılacak.

AGS sınav sonuçları açıklandı mı

AGS SINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından erişime açılacak sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Ayrıca, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden de sonuç sorgulama ekranına ulaşmak mümkün olacak.

AGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğretmen adaylarının ÖABT süreci de netlik kazanacak. Adayların atama süreçlerinde kullanacakları puanlar, bu sonuçlarla belirlenecek.