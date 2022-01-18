Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı İzmir'de gerçekleşecek

İZMİR'de 17'nci kez gerçekleştirilecek olan Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 2-6 Şubat 2022 tarihleri arasında tarım sektörünü yabancı ülkelerden gelecek olan binlerce alım heyeti ile buluşturacak.

İZMİR (DHA) - İZMİR'de 17'nci kez gerçekleştirilecek olan Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 2-6 Şubat 2022 tarihleri arasında tarım sektörünü yabancı ülkelerden gelecek olan binlerce alım heyeti ile buluşturacak.

Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 2-6 Şubat tarihleri arasında Türk tarımını dünya tarımı ile İzmir'de 17'nci kez buluşturacak. Bu yıl 1050 katılımcı ve 390 bin ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan fuarda, Türk tarım sektörü, yabancı ülkelerden gelecek olan binlerce alım heyeti ile bir araya gelecek. Fuarın tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, Agroexpo'nun Avrupa'nın 4'üncü Türkiye'nin ise en büyük fuarı olduğunu dile getirerek İzmir'in adını dünyaya duyuracaklarını kaydetti. 2021 yılının Haziran ayında pandemi koşullarına karşın fuarı gerçekleştirdiklerini ifade eden Tan, geçen yıl 80 ülkeden 126 bin kişiyi ağırladıklarını hatırlatarak uluslararası ticarete milyar dolarlık kazanç sağlandığını söyledi.

'İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞECEK'

İzmir Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ferhan Eroğlu, yetiştiricileri damızlık hayvan konusunda destekleyerek ırkları ileri taşıyacak çalışmalar yaptıklarını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sakız ırkının geliştirilmesi için iş birliği yaptıklarını ifade eden Eroğlu, "Bu yıl fuarda küçükbaş çiftliği kuracağız. 1 keçi, 4 koyun olmak üzere 5 değişik ırkta küçük bir çiftlik oluşturacağız. Güzellik yarışması tertip edeceğiz. Ciddi bir talep var. Önümüzdeki yıllarda bu yarışmayı tüm Ege Bölgesi'ne yaymayı hedefliyoruz" dedi.