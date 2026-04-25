Haberler

Pezeşkiyan saldırılar sonrası halkından tasarruf yapmasını istedi: 10 yerine 2 ışık yak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail saldırılarında enerji altyapısının hasar aldığını ifade eden İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan halkı elektrik tasarrufu yapmaya çağırdı. Pezeşkiyan, "Halkımdan rica ediyorum, elektrik tüketiminizi azaltın. Evde 10 lamba yerine 2 lamba yansa ne olur ki? ABD ve İsrail altyapımızı hedef aldı, bizi kuşatma altına alıyorlar" dedi.

ENERJİ ALTYAPISINDA HASAR MEYDANA GELDİ

İran devlet medyasının aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in saldırıları nedeniyle ülkenin enerji altyapısının zarar gördüğünü belirterek kamuoyuna seslendi. Pezeşkiyan, mevcut şartlar altında elektrik tüketiminin kontrol altına alınmasının hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

"10 IŞIK YERİNE 2 IŞIK YAKIN"

Devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında Pezeşkiyan, vatandaşların günlük tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı. Pezeşkiyan, "Düşman altyapımıza saldırıp bizi kuşatıyor ki halk memnuniyetsizliğe kapılsın. Şu anda halkın fedakârlığına ihtiyacımız yok ama enerji tüketimini azaltmalarını rica ediyoruz. Evde 10 lamba yerine 2 lamba yansa ne olur ki? Bunun nesi yanlış?" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEbu Saad:

Türkiyeli kadar bagımlı olan var mı?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

