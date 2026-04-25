Pezeşkiyan saldırılar sonrası halkından tasarruf yapmasını istedi: 10 yerine 2 ışık yak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, vatandaşlara elektrik kullanımını azaltmaları yönünde çağrıda bulundu.

ENERJİ ALTYAPISINDA HASAR MEYDANA GELDİ

İran devlet medyasının aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in saldırıları nedeniyle ülkenin enerji altyapısının zarar gördüğünü belirterek kamuoyuna seslendi. Pezeşkiyan, mevcut şartlar altında elektrik tüketiminin kontrol altına alınmasının hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

"10 IŞIK YERİNE 2 IŞIK YAKIN"

Devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında Pezeşkiyan, vatandaşların günlük tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı. Pezeşkiyan, "Düşman altyapımıza saldırıp bizi kuşatıyor ki halk memnuniyetsizliğe kapılsın. Şu anda halkın fedakârlığına ihtiyacımız yok ama enerji tüketimini azaltmalarını rica ediyoruz. Evde 10 lamba yerine 2 lamba yansa ne olur ki? Bunun nesi yanlış?" ifadelerini kullandı.

