Ağrı Dağı'ndan gelen sel Iğdır-Nahçıvan Karayolu'nda hasara neden oldu
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Ağrı Dağı'ndan gelen sel Iğdır-Nahçıvan Karayolu'nda hasara neden oldu

Ağrı Dağı'ndan gelen sel Iğdır-Nahçıvan Karayolu'nda hasara neden oldu
Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Haberler | Güncel

AĞRI Dağı'ndan sel suları ile birlikte gelen çamur ve kayalar Iğdır-Nahçıvan Karayolu'nu ulaşıma kapattı.

AĞRI Dağı'ndan sel suları ile birlikte gelen çamur ve kayalar Iğdır-Nahçıvan Karayolu'nu ulaşıma kapattı. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede kuvvetli rüzgar, fırtına ve sel uyarısı yapılan Iğdır'da 09.30 sıralarında korkulu anlar yaşandı. Yaklaşık 30 dakika yağan yağmur kent merkezi ilçe ve köylerinde etkili oldu. Aralık ilçesi Gödekli köyü mevkiinde Ağı Dağı'ndan sel suları ile birlikte gelen çamur ve dev kayalar Iğdır ile Nahçivan karayolunda hasara neden oldu. Bazı araçlar çamura saplandı. Tonlarca çamur ve kayalar nedeniyle Nahçivan karayolu ulaşıma kapandı. Dilucu Sırın Kapısı'na yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olan yolun onarım ve temizlenmesi için bölgeye giden Özel İdare ekipleri çalışmalarına başladı.


Ağrı Dağı'ndan gelen sel Iğdır-Nahçıvan Karayolu'nda hasara neden oldu
Ağrı Dağı'ndan gelen sel Iğdır-Nahçıvan Karayolu'nda hasara neden oldu
Ağrı Dağı'ndan gelen sel Iğdır-Nahçıvan Karayolu'nda hasara neden oldu
Ağrı Dağı'ndan gelen sel Iğdır-Nahçıvan Karayolu'nda hasara neden oldu
Ağrı Dağı'ndan gelen sel Iğdır-Nahçıvan Karayolu'nda hasara neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın

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