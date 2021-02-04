Agorafobi film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Agorafobi ne demek? Agorafobi hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan Agorafobi filmi, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Psikolojik bir rahatsızlıktan adını alan Agorafobi film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Agorafobi ne demek? Agorafobi belirtileri nelerdir? soruları merakla araştırılıyor. İşte cevapları...

2015 yılında beyaz perdeye aktarılan Agorafobi filmi bu akşam Kanal D ekranlarına geliyor. Psikolojik suç ve gerilim türündeki filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.İzleyiciler ayrıca, psikolojik bir hastalık olan agorafobi hastalığının ne olduğunu ve belirtilerini de araştırmaya başladı. Peki agorafobi filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Agorafobi hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir? Agorafobi ne demek? İşte tüm detaylar...

AGORAFOBİ FİLM KONUSU NEDİR?

Hazel adlı karakter, çocukluğunda yaşadığı bir travma sonucunda psikolojik bir rahatsızlık olan agorafobinin pençesine düşmüştür. Annesinin bakımı ile yaşayan, evde hapsolmuş, zamanını ikebana ile geçiren ve yalnızca ilaçlarla ayakta durabilmektedir. Annesi Dee, Hazel'in tedavisi için çölde bulunan bir tedavi tesisine gitmeye karar verir ve birlikte yola çıkarlar. Kapalı bir bölmede yatarak yolculuk ettiği tesisin arabası, yolda birkaç hasta daha alır. Yolculuk esnasında çölün orta yerinde peş peşe silahlar patlar.. Silahlı kardeşler Jesse ve Pru araca saldırmıştır. Yolcuların birçoğu ölür, Hazel yaralı annesi ve kendisinin hayatta kalabilmesi için korkularıyla ve kötü adamlarla savaşmak zorunda kalacaktır

AGORAFOBİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Bella Thorne

Kyra Sedgwick

Frank Grillo

Asron Tveit

François Arnaud

AGORAFOBİ NE DEMEK?



Agorafobi, eski yunanca bir kelimedir ve alan korkusu anlamına gelir. Hastalığa sahip kişi, evi terk etmekten, kamuya açık yerlerde bulunmaktan, alışveriş merkezlerine ya da dükkanlara girmekten, kalabalık içerisinde, sinemalarda ya da dar ve kapalı odalarda bulunmaktan, toplu taşıma araçları ya da uçakla seyahat etmekten korkarlar. Bu nedenle ya bu tür yerlere gitmekten kaçınırlar veya oralarda bulunduğu süreçte büyük korkular yaşarlar. Panik ataklar ve agorafobi çoğunlukla birlikte ortaya çıkar. Böyle bir durumda konulacak teşhis "Agorafobili panik bozukluk" tur.

AGORAFOBİ NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Agorafobi rahatsızlığı temelde Anksiyete Bozukluğu altında bulunur ve diğer anksiyete bozuklarının yaşanması da zaman zaman agorafobinin kendini göstermesine neden olabilir.

Agorafobinin belirtileri nelerdir?