AFYONKARAHİSAR Karantina süreci tamamlanan 361 vatandaş memleketlerine uğurlandı
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AFYONKARAHİSAR Karantina süreci tamamlanan 361 vatandaş memleketlerine uğurlandı

AFYONKARAHİSAR Karantina süreci tamamlanan 361 vatandaş memleketlerine uğurlandı
07.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:30

Karantina süreci tamamlanan 361 vatandaş memleketlerine uğurlandıSuudi Arabistan ve Fransa'dan özel uçaklarla Afyonkarahisar'a getirilerek Bacım Sultan Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük karantinaya alınan 361 Türk vatandaşı memleketlerine uğurlandı.

Karantina süreci tamamlanan 361 vatandaş memleketlerine uğurlandı

Suudi Arabistan ve Fransa'dan özel uçaklarla Afyonkarahisar'a getirilerek Bacım Sultan Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük karantinaya alınan 361 Türk vatandaşı memleketlerine uğurlandı. Yurt çıkışında lavanta fidanı verilen vatandaşlar Zeybek gösterisiyle memleketlerine gönderildi.

Koronavirüs salgınının ardından yurt dışında mahsur kalan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında Suudi Arabistan ve Fransa'dan özel uçaklarla Türkiye'ye getirilen 361 Türk vatandaşı, Afyonkarahisar Bacım Sultan Yurdu'nda karantinaya alındı. 14 günlük karantina süreci tamamlanan 361 kişi evlerine gönderildi. Sağlık kontrolleri yapılan vatandaşları çıkış işlemleri tamamlandı. Tek tek yurttan eşyalarıyla çıkan vatandaşlara Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından lavanta fidanı verildi. Vatandaşlar dezenfekte edilen otobüslere bindiği sırada Afyonkarahisar Belediyesi Efeler Ekibi de davullu zurnalı Zeybek gösterisi sundu. Bazı vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla efeler ekibinin müzikli gösterisine tempo tuttu. Kendilerine sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, yurt personeli, AFAD, Kızılay ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

'ERDOĞAN BİZİ FRANSA'DA BIRAKMADI'

'Bizi Fransa'da bırakmayan devlete kurban olurum' diye bağırarak yurttan çıkan Kahramanmaraşlı Ali Köse, "En büyük Türkiye. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Sağlık çalışanlarımızı alkışlıyorum. Sosyal mesafenizi koruyun. Bu olay çok ciddi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi Fransa'da bırakmadı. Senin ellerinden öpüyorum. Ölümümüz bile belirsiz olacaktı. Burada ekmeğimizi, aşımızı ve her şeyimizi verdin. Çocuklarımıza kavuşturdun. Senin gözlerinden öpüyorum. Allah ömrümden alsın ömrüne versin. Türkiye Cumhuriyeti'nde takdir etmeyenlerin dilleri tutulsun" dedi.

'HİÇBİR SORUN OLMADAN YOLCU EDİYORUZ'

Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Buldan, Covid-19 tedbirleri kapsamında 23 Nisan'da Suudi Arabistan ve Fransa'dan getirilen 361 kişinin 14 günlük izleme ve gözleme süresinin tamamlandığını söyledi. Bugün de 18 otobüsle 46 şehre tahliyelerinin gerçekleştirildiğini aktaran Buldan, "Afyonkarahisar Valiliğimizin koordinasyonunda bütün kurumlarımız ve Türk Kızılayı ile birlikte yurtta kalan vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştık. Bugüne kadar da hiçbir sorun yaşanmadı. Misafirlerimiz de bu konuda memnuniyetlerini bizlere dile getirdi. Gözlem altında tutulan misafirlerimizin sağlık durumları da gayet iyi. Hiçbir sorun olmadan yolcu ediyoruz. Pek çok vatandaşımız da bugün içerisinde evlerinde olacak. Yine evlerinde de izleme ve gözleme süreçleri devam edecek.

Otobüslerine binen vatandaşlar, efeler ekibince davullu zurnalı bir şekilde memleketlerine uğurlandı" diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR Karantina süreci tamamlanan 361 vatandaş memleketlerine uğurlandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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