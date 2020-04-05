AFYONKARAHİSAR Gönüllülerden 'evde kal' çağrısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› AFYONKARAHİSAR Gönüllülerden 'evde kal' çağrısı - Haberler
Kocatepe Üniversitesi, Koronavirüs, Afyon, AFAD, Güncel

AFYONKARAHİSAR Gönüllülerden 'evde kal' çağrısı

Gönüllülerden 'evde kal' çağrısıAFYONKARAHİSAR'da vatandaşların evinde kalması ve ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Grubu'na gönüllü olarak katılan gençler vatandaşlara Biz sizin için çalışıyoruz, lütfen evde kalın çağrısında bulundu.

05.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:23
AFYONKARAHİSAR Gönüllülerden 'evde kal' çağrısı

Gönüllülerden 'evde kal' çağrısı

AFYONKARAHİSAR'da vatandaşların evinde kalması ve ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Grubu'na gönüllü olarak katılan gençler vatandaşlara Biz sizin için çalışıyoruz, lütfen evde kalın çağrısında bulundu.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarında gönüllü olarak faaliyetlere destek veren genç gönüllüler vatandaşların ihtiyaçları için sahada çalışmalarını sürdürüyor. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altındaki gençlerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından Vefa Destek Grubu tarafından vatandaşların ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılanıyor.

Vefa Destek Grubu'nda görev yapan Afyonkarahisar AFAD gönüllü üyesi olan ve Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi olan Rabia Akçeşme, 6 ay önce gönüllü olarak çalışmaya başladığını ve koronavirüs salgınının ardından yürütülen çalışmalarda vatandaşların yardımına koşmak için gönüllü olduğunu söyledi. Akçeşme, Ülkemizin koronavirüs salgınından dolayı geçirdiği zor zamanlarda tüm milletimize yardım için buradayız. Gece gündüz demeden her türlü ihtiyaçların karşılanması için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz; evinizde kalmanızı istiyoruz. Sizlere yardım için sahadayız ve size daha iyi hizmet edebilmemiz için lütfen evde kalın. Endişeye kapılmayın bizim burada tüm sağlık kontrollerimiz yapıldı. Hiçbir sağlık problemimiz olmadan bütün arkadaşlarımızla beraber kişilere gece gündüz yardım etmeye çalışıyoruz. Gönüllü olmak isteyen genç arkadaşlarımızı da aramıza bekliyoruz dedi.

Özel bir hastanede sağlık personeli olarak çalışan ve aynı zamanda Kızılay gönüllüsü olan Büşra Nur Aksu, vatandaşlar için 724 çalıştıklarını söyledi. Aksu, 3 yıldır birçok STK'da gönüllü olarak çalışıyorum. Bu dönemde de Vefa Destek Grubu bünyesinde Valiliğimizin de desteğiyle 65 yaş üstü yaşlılarımıza, engellilerimize, kronik hastalığı olan insanlara yardım götürüyoruz. Sizlerden tek isteğimiz hem bizim sağlığımız hem de sizlerin sağlığı için, ülkemizdeki salgının daha da ileriye gitmemesi için evde kalmanızı istiyoruz. Bizler bu kadar insanla sizler için 724 hizmet vermekteyiz. Maaşlarınız, ihtiyaçlarınız, özel ihtiyaçlarınızı karşılamaktayız. Sağlık kontrolünden geçerek sizlere hizmet vermeye çalışıyoruz. Sizlerin de bizleri anlamanız için evinizde kalmanızı istiyoruz diye konuştu.

Afyonkarahisar AFAD gönüllüsü olan ve futbol hakemliği yapan Serpil Kurt da şöyle dedi

Soğukkanlı olmaya çalışıyoruz. Dünyanın ve ülkemizin cebelleştiği bu sorunla mücadeleyi inşallah daha fazla can kaybı olmadan atlatırız diye umut ediyoruz. Sizlerden rica ediyoruz büyüklerimizi uyarıp evlerinde tutmanızı, gençlerimizin soğukkanlı olmalarını ve 'bize bir şey olmaz' diyerek dışarıya çıkmamalarını rica ediyoruz. Virüsten korunmak için gerekli olan 14 kurala uyalım. Bizler evinize geldiğimizde eldivenlerimizi ve maskelerimizi sürekli değiştiriyoruz. Sırf sizler dışarıya çıkmayın, sizler ve ülkemiz daha fazla zarar görmesin diye ülke olarak süreci çabuk atlatalım diye uğraşıyoruz. İnşallah kısa sürede atlatırız. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun.

AFYONKARAHİSAR Gönüllülerden 'evde kal' çağrısı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

AFYONKARAHİSAR Gönüllülerden 'evde kal' çağrısı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın 'Kesinti yapılmasın' çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara 'aptal' dedi
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Acun Ilıcalı Kerem Alışık Fahrettin Koca
Spor Lionel Messi Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Wuhan Polis Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: AFYONKARAHİSAR Gönüllülerden 'evde kal' çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 12:32:45. #1.15#
title