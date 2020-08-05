Afyonkarahisar'daki "küçük Brüksel"de gurbetçi yoğunluğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afyonkarahisar'daki "küçük Brüksel"de gurbetçi yoğunluğu

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Belçika'daki Afyonkarahisarlılar, bu yıl da tatillerini geçirmek için yaz aylarında geldikleri ve "küçük Brüksel" olarak nitelendirilen Emirdağ'ın ekonomisine canlılık katıyor.

Afyonkarahisar'daki
05.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:52

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Belçika'daki Afyonkarahisarlılar, bu yıl da tatillerini geçirmek için yaz aylarında geldikleri ve "küçük Brüksel" olarak nitelendirilen Emirdağ'ın ekonomisine canlılık katıyor.

Afyonkarahisar'ın 20 bin nüfuslu Emirdağ ilçesinin, yaz döneminde yurt dışından sılayırahim ve tatil için memleketlerine gelen Emirdağlılarla nüfusu 160 bine kadar çıkıyor.

Yazın yoğunlaşan kent içi trafikte yabancı plakalı araçlar dikkati çekerken, çarsı pazardaki canlılık ise en çok ilçe esnafının yüzünü güldürüyor.

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, AA muhabirine, ilçelerine yaz aylarında gelen hemşehrilerini "Gurbetin Başkenti" sloganıyla karşıladıklarını söyledi.

Pandemi sürecini Emirdağ'da çok iyi yürüttüklerini dile getiren Koyuncu, şöyle konuştu:

"Yurt dışında yaşayan Emirdağlıların bir kısmı, Kovid-19 salgını dolayısıyla ilçeye bu yıl gelemedi. Şu ana kadar yurt dışından Emirdağ'ımıza gurbetçilerin yüzde 50'sinin geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Rakamın yüzde 60-70 seviyesine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Ben buradan hemşehrilerime 'gönül rahatlığı ile memleketlerinize gelin' çağrısında bulunuyorum. İlçemiz çok temiz ve hijyenik bir nokta. Bugüne kadarki vaka sayımız yok denecek kadar az."

Koyuncu, ilçeye ulaşımdan altyapıya kadar yapılan yatırımlarla bu yıl yurt dışından tatil için Emirdağ'a gelecek hemşehrilerini en güzel şekilde misafir edeceklerini vurguladı.

-"Memleket özlemi çekenlere de gelmelerini tavsiye ederim"

Belçika'da yaşayan gurbetçi Latif Karaca da koronavirüsün dünyada yayılan bir salgın olduğunu belirterek, Türkiye'nin pandemi sürecini iyi yönettiğini anlattı.

Salgının ilk dönemlerinde Avrupa'da maske bulmakta sıkıntı yaşadıklarını aktaran Karaca, "Tedbirimizi Belçika'da da aldık, Türkiye'de de alıyoruz. Salgın sürecinde 3 ay orada sıkıntı yaşadık. Şimdi burada da geziyoruz. İnşallah, yakın günlerde bu salgın da biter. Emirdağ'a gelen hemşehrilerimizin sayısı bu yıl koronavirüsden dolayı azaldı. Biz geldik, şimdilik de hiç bir sıkıntımız yok. Memleket özlemi çekenlere de gelmelerini tavsiye ederim. Yılda bir kez de olsa memleketlerine gelmeliler." diye konuştu.

-"İki hafta karantinada kalacağız"

Belçika'da yaşayan Berke Türkseven de Kovid-19 sürecinde Türkiye'de alınan kararların Avrupa'ya göre daha disiplinli olduğuna dikkat çekti.

Önceki yıllarda her yıl 2 aylığına memleketlerine geldiklerini anlatan Türkseven, "Bu yıl koronavirüs dolayısıyla beş haftalığına Emirdağ'a babamla geldik. Annem ve kardeşim gelmedi. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum ama Belçika'ya gittiğimizde iki hafta karantinada kalacağız." diye konuştu.

Esnaf Yaşar Buzlu ise Belçika, Hollanda, Fransa ve Almanya'da yaşayan hemşehrilerine çağrıda bulunarak, "Gelin, etinizi, sütünüzü, peynirinizi burada rahatlıkla yiyebilirsiniz. Emirdağ güzel ve yaşamaya değer." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı Ekonomi
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi Güncel
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı 3. Sayfa
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu Ekonomi
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor Ekonomi
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Güncel
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Son Dakika: Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısı 6'ya yükseldi
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Ryan Donk, Galatasaray'ın yaptığı teklifi yetersiz buldu ve yönetimden zam talep etti
Ryan Donk, Galatasaray'ın yaptığı teklifi yetersiz buldu ve yönetimden zam talep etti
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Son Dakika: Kurban Bayramı tatilinin trafik kazaları bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Kurban Bayramı tatilinin trafik kazaları bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti
Beyrut'ta atom bombasını andıran patlamanın basıncı amatör kameramanı yuttu
Beyrut'ta atom bombasını andıran patlamanın basıncı amatör kameramanı yuttu
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı
Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Beren Saat Coşkun Sabah Orhan Gencebay
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Abdullah Avcı Mahmut Tekdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Beyrut Lübnan Deprem Malatya
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'daki "küçük Brüksel"de gurbetçi yoğunluğu - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 11:52:08. #1.14#
title