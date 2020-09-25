Afyonkarahisar'daki 4 gençlik merkezinde EBA sınıfları oluşturuldu

AFYONKARAHİSAR'da Eğitim Bilişim Ağı'na, (EBA) girme imkanı olmayan öğrenciler için 4 gençlik merkezinde EBA sınıfları oluşturuldu.

AFYONKARAHİSAR'da Eğitim Bilişim Ağı'na, (EBA) girme imkanı olmayan öğrenciler için 4 gençlik merkezinde EBA sınıfları oluşturuldu. Ücretsiz olarak sağlanan bu imkanlardan öğrenciler, sadece kulaklığını ya da bilgisayarını getirerek faydalanabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs önlemi olarak uzaktan eğitim modeline geçti. Bu kapsamda eğitimler, internet üzerinden ulaşılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden veriliyor. EBA'ya girmekte sorun yaşayan, girme imkanı olmayan öğrenciler için Afyonkarahisar'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik merkezlerinde bulunan bilgisayar atölyeleri EBA sınıfına dönüştürüldü. Maske, sosyal mesafe ve hijyen koşulları göz önünde bulundurularak, EBA'ya giremeyen öğrenciler gençlik merkezlerinden faydalanabiliyor. Gençlik merkezlerinde gerekli şartlar sağlanarak öğrenciler yanlarında sadece kendi kulaklıklarını veya bilgisayarlarını getirerek eğitimlere katılabiliyor.

DERSLER EBA'DAN, BİLGİSAYARLAR GENÇLİK MERKEZİNDENGençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Dene- Yap Atölyesi ve bilgisayar sınıflarını EBA sınıflarına çevirdiklerini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimle ilgili karar aldıktan sonra Afyonkarahisar Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, 'Gençlik merkezlerimizi bu konuda hareketlendirebilir miyiz' diye bize böyle bir çalışma yapmamızı istedi. Bununla ilgili çalışma yaparken bu arada bakanlık bize bir yazı yolladı. Özellikle internet sorunu yaşayan gençlerimizle ilgili ve ekonomik durumu zayıf olan insanlarla ilgili böyle bir şey, bir program yapın dediler. Özellikle bilgisayar atölyesi ve 'Kod Adı 2023' projesini uyguladığımız laboratuvarlarda ve aynı zamanda bizde de Dene-Yap Atölye'miz var. Atölyelerimizi bu proje için hazırlamamızı istediler. Sağ olsun, arkadaşlar da ciddi bir iş yapmışlardı ve bütün bilgisayar laboratuvarlarımızı ve Dene-Yap Atölye'mizi çocuk ve gençlerimizin EBA Projesi kapsamında faaliyete soktuk" dedi.'BURALARI DA GÜZELLEŞTİRİYORLAR'Bu sınıflara daha çok internet sorunu ve ekonomik yönden sıkıntı yaşayanların yanı sıra bilgisayarı olmayan öğrencilerin geldiğini anlatan Feyzullah Dereci, "Sadece bilgisayarı olmayan ve ekonomik sıkıntısı olan gençler gelmiyor. Onun haricinde buradaki faaliyetlerimize katılan gençlerimizde özellikle hem faaliyetlerimize katılıyor hem buradaki EBA istemine katılıyorlar buraya gelerek. Tabii burada bilgisayarını alan gençlerimiz bazen geliyor, buradaki internetten faydalanıyor. Bazısı sadece kulaklığını alıp, geliyor, buradaki internetten ve bilgisayarlardan faydalanarak bu etkinliğimize katılıyor. Tabii proje Türkiye'de 81 ilde uygulanıyor. Bakanlığımıza bağlı gençlik merkezlerimizin hepsinde bu sistem kuruldu ve sistem işletiliyor orada. Tabii buraya gençler geliyor, çocuklar geliyor mutlu oluyor. Onların buraya gelmesi ve etkinliklerimize katılması bize de ayrı bir güzellik katıyor. Buraları da güzelleştiriyorlar. Biliyorsunuz gençlik merkezlerimiz bu aralar pandemi nedeniyle gençlerden ve çocuklardan uzak kaldı. Onlarla beraber bir muhabbetin içine girdik, etkinliklerimize gençlerimizi çocuklarımızı katmış olduk" diye konuştu.'4 GENÇLİK MERKEZİMİZDE BU FAALİYET VERİLİYOR'Afyonkarahisar'daki 4 gençlik merkezinde bu faaliyetlerin verildiğini aktaran Dereci, şöyle dedi: "EBA uzaktan eğitime bakanlık olarak, il müdürlüğü olarak destek verdik. Peki biz, burada kaç gençlik merkezimizde bu faaliyette bulunuyoruz; Karahisar Gençlik Merkezi, Afyonkarahisar Gençlik Merkezi, Sandıklı Gençlik Merkezi bir de Emirdağ'daki gençlik merkezimiz olmak üzere 4 merkezimizde bu faaliyet veriliyor. Çocuklarımız, gençlerimiz hallerinden memnun. Biz de onların burada olmalarından çok memnunuz. Bütün gençlerimizi, merkezlerimizdeki bu uzaktan eğitim sistemine davet ediyoruz. Buradan eğitime katılmaya davet ediyoruz. Kulaklığını alan, bilgisayarını alan, bütün gençlerimizi buraya davet ediyoruz."HEM DERS HEM KURS ALIYORŞerife Nur Keskin (13), gençlik merkezine gelerek hem derslerine katıldığını hem de faaliyetlerde yer aldığını belirterek, "Daha önceden de gençlik merkezine geliyordum. Buradaki aktivitelerden yararlanıyordum. Şimdi de ara sıra canlı yayına girmek için geliyorum. Daha önceden ebru kursuna geliyordum, pandemi olmadan önce. Şimdi de tenis kursuna geliyorum. Gençlik merkezine çok teşekkür ediyorum" dedi.'ARKADAŞIMLA GELMİŞTİM'Evinde internet olmadığı için gençlik merkezine geldiğini aktaran Mahmut Efe Aydın (9) da "Evde internetimiz olmadığı için gençlik merkezine gelerek, buradan yararlanıyorum. İnternet burada olduğu için ödevlerimi de yapıyorum EBA'dan. Bir keresinde arkadaşımla gelmiştim. Gençlik merkezindeki çalışanlara teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER