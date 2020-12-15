AFYONKARAHİSAR - Kovid-19'dan vefat eden Uzman Çavuş Taşpınar, memleketi Şuhut'ta defnedildi
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AFYONKARAHİSAR - Kovid-19'dan vefat eden Uzman Çavuş Taşpınar, memleketi Şuhut'ta defnedildi

15.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:47
AFYONKARAHİSAR - Kovid-19'dan vefat eden Uzman Çavuş Taşpınar, memleketi Şuhut'ta defnedildi

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı vefat eden Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar, memleketi Şuhut'ta toprağa verildi.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı vefat eden Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar, memleketi Şuhut'ta toprağa verildi.

Taşpınar'ın cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından memleketi Şuhut ilçesine bağlı Demirbel köyüne getirildi.

Sabah saatlerinde köy meydanında az katılımla kılınan namazın ardından Taşpınar'ın cenazesi, özel kıyafetli personel tarafından köy mezarlığında defnedildi.

Uzman Çavuş Taşpınar'ın babaevinde ise hüzün hakim oldu.

Köy muhtarı Süleyman Kök, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle vefat eden Taşpınar'ın köyde sevilen ve sayılan bir insan olduğunu söyledi.

Taşpınar'ın bir süredir Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi gördüğünü aktaran Kök, "Dün vefat ettiğini öğrendik. Bugün sabah saatlerinde koronavirüs tedbirlerine göre köy meydanımızda az katılımla cenaze namazımı kıldık. Ardından özel kıyafetli ekiplerce, uzman çavuşumuz köy mezarlığında defnedildi. Ailesi ve yakınlarına tekrar baş sağlığı diliyoruz." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığında görev yapan silah arkadaşımız Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar'ın Kovid-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz." ifadesi kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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