Afyonkarahisar belediyesi eğitimden geçiyor

20.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:35

Siyaset Bilimci ve Siyasal İletişim Uzmanı Ozan Erdem ve İletişim Uzmanı Tarık Yenen tarafından, Afyonkarahisar Belediyesi yöneticilerine ve personeline "Liderlik ve Etkin Yöneticilik Eğitimi" ve "Kurumsal Motivasyon, Aidiyet, Güçlü Kurum Kültürü Eğitimi" ve "Etkili İletişim ve Hitabet Teknikleri" eğitimi verdi.



Afyonkarahisar Belediyesi'nin misyon ve vizyonu doğrultusunda, hedeflerin başarıya ulaşabilmesi için; motivasyonu yüksek, kurumsal aidiyeti güçlü çalışanlar yetiştirmek ve yönetimde etkin takım çalışmasının önemini ve nasıl gerçekleştirileceğini öğrenen personelin, her yeni güne kişisel ve kurumsal motivasyonla başlamasını sağlamak ve çalışanların iş hayatında, sosyal yaşamlarında ve aile ilişkilerinde daha başarılı, daha verimli olmasına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen eğitim semineri yapıldı.



Personel hizmet içi eğitimlerden memnun



İki gün boyunca devam eden hizmet içi seminerlerden, idari personelin ve işçilerin çok memnun oldukları gözlendi. Tüm çalışanlar, eğitimden hem motive olarak çıktıklarını hem de büyük bir farkındalık kazandıklarını ifade ederek, organizasyonu düzenleyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e, Siyaset Bilimci Ozan Erdem'e ve İletişim Uzmanı Tarık Yenen'e teşekkür ederek hem topluca hem de birçoğu tek tek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Katılımcı olan tüm personele Siyasal İletişim Uzmanı Ozan Erdem, "Lider Bir Şahsiyetin İnşası" adlı kitabını imzalayarak takdim etti.



"Bizim şehirlerimiz medeniyettir"



Siyasal İletişim Uzmanı Ozan Erdem, "Medine, medeni ve medeniyet aynı kökten türemiş kelimelerdir. Medeni, Medineli, şehirli demektir. Bizim şehirlerimiz medeniyettir. Bu şehirleri inşa eden, imar eden ve ihya eden de belediyelerimizdir. Belediye çalışanlarımızdır. Ne diyor Yunus Emre, 'Benim yüzüm yerde gerek bana rahmet yerden yağar.' Yerden yağar demesi, Allah'ın şeref sahibi olarak yarattığı insana yani eşref-i mahluk olan insana hizmet edersem, hayır edersem işte Allah'ın rahmeti bana o zaman yağar diyor. İşte, bir şehirde bolluk, bereket, rahmet bu düşünceyle hizmet edildiğinde, Halka hizmet, Hakk'a hizmet düşüncesiyle çalışıldığında olur. Belediye çalışanları bu farkındalıkta olursa, o zaman o şehir medine olur, medeniyet olur. Afyonkarahisar Belediyesi çalışanları olarak o halde önce ne yaptığımızın değil, neden yaptığımızın idrakinde olacağız" diyerek başladığı eğitim seminerine ve kendilerine gösterilen ilgiden ve yoğun katılımdan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.



"Seminerler gayet verimli geçti"



Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, "Belediyede görevli tüm personelimize, Siyaset Bilimci ve Siyasal İletişim Uzmanı Ozan Erdem tarafından, 'Liderlik ve Motivasyon' ile 'Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet' konularında, İletişim Uzmanı Tarık Yenen tarafından da 'Etkili İletişim ve Hitabet Teknikleri' eğitimi verildi. Belediye Kültür Merkezinde iki gün süreyle düzenlenen seminerler gayet verimli geçti. Engin bilgileri ve güçlü hitabetleri ile personelimize kazandırdıkları bilgi, beceri ve deneyimlerinden dolayı Siyasal İletişim Uzmanı Ozan Erdem'e ve İletişim Uzmanı Tarık Yenen Hocalarıma çok teşekkür ederim" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA