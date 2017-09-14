Afyonkarahisar Almanya'da Ölen Furkan'ın Babasından Tepki

Almanya'da ölen Furkan'ın babasından tepki



ALMANYA'da 9 Eylül'de evinde ölü bulunan 14 yaşındaki Furkan Şen'in cenazesi memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde toprağa verildi.



Oğlunun 'Mavi Balina' oyunu nedeniyle intihar ettiği iddialarına tepki gösteren Mikail Şen, "İntihar etmesine veya kendisini öldürmesine hiçbir neden yoktu. Biz hiç kimseye ne 'mavi balina' dedik ne de röportaj verdik. Bizi yakan şey yalan haberle 14 yaşındaki bir çocuğun yüzünün açık bir şekilde televizyonlara yansıtılması" dedi. Almanya'nın Baden Württemberg Eyaleti Gaggenau kenti Hörten semtinde ailesiyle birlikte yaşayan Furkan Şen, 5 gün önce ailesi tarafından elbise dolabı önünde ölü bulundu. Furkan Şen'in cenazesi uçakla Almanya'dan Antalya'ya oradan da karayoluyla getirildiği memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'ne bağlı Karadirek Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı.



"ÖZEL EKİP GELDİ"



Cenaze sonrası taziyeleri kabul eden baba Mikail Şen, oğlunun intihar etmediğini belirterek, çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Mikail Şen, "Beraber kahvaltı yapardık, araba tamir ederdik. Bu benim oğlum değil arkadaşımdı. Bu çocuk benim her şeyimdi. Aynı gün akşam annesi, ben, küçük kız kardeşi oturma odasında şakalaştık. Aynı gece saat 01.00- 01.30'a kadar ablası ile şakalaştı. Ertesi gün sabah kız kardeşi bizi uyandırdı. 'Baba gelin bir şey var' dedi. Biz çocuğu tanıyamadık. O kadar güzellik vardı ki ben 'Oğlum bu kim? Bunu nereden getirdin' diye bağırdım. Sonra bacaklarından oğlum olduğunu anladım. Polisi çağırdım, geldi. Özel ekip geldi. 28 senedir bu işle uğraşan ekip geldi. Dedi ki 'Bu çocuk intihar etmemiş. Bu çocuk ölüme teşebbüs etmemiş. Bu çocuk oyun oynarken, oyun anında bir kaza ile ölmüş' dedi. 'En küçük bir kazadan ölmüş' dedi. Benim çocuğuma otopsi yapılmayacaktı. Çıkan bu yalan haberden dolayı çocuğuma otopsi yapıldı" dedi.



"TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM"



Yalan haber yüzünden çocuğuna otopsi yapıldığını ve 3 gün cenazeyi alamadığını anlatan Mikail Şen, "Bütün arkadaşlarım telefon açarak oğlumun televizyonlarda videosunun oynadığını söyledi. Bakıyoruz hepsi yalan haber. İlgisi, alakası yok. Telefonu incelemede, savcılıktan otopsi çıkmamış, ölüm sebebi belli değil. Hiçbir şey belli değil. Zaten bunlar geldiğinde ben açıklama yaparım. Bizim kimseden çekindiğimiz bir şey yok. Biz böyle bir evladın atası olmaktan gurur duyan insanız. Benim oğlum Allah'ını, kitabını bilen, dini bütün bir insandı. Bunu çevresine sorabilirsiniz. Benim oğlumun en küçük maddi ve manevi bir problemi yoktu. İntihar etmesine veya kendisini öldürmesine hiçbir neden yoktu. Biz hiç kimseye ne 'mavi balına' dedik ne de röportaj verdik. Bizi yakan şey yalan haberle 14 yaşındaki bir çocuğun yüzünün açık bir şekilde televizyonlara yansıtılması. Her zaman işadamları, öne gelen insanların yüzü perdelenirken 14 yaşındaki bir çocuğun yüzü açık haber yapmak insanlık mı? Bu haber çıkan kanalların hepsine tazminat davası açacağım. Tazminat davasından gelen geliri de yetim çocuklara ve şehit ailelerine vereceğim. Teyit edilmeden yapılan bir haberdi" diye konuştu.