AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'a gelen turistler güne

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da, tarihi Frig Vadisi'nin bulunduğu İhsaniye ilçesindeki kafe ve restoranların, coğrafi işaretli ürünler ve eşsiz lezzetlerle hazırladığı "Frigya Kahvaltısı" yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor.

İlçeye bağlı Ayazini köyünde, kamu yatırımlarının yanı sıra özel sektör eliyle açılan çok sayıda kafe, restoran ve kır bahçesi, turistlere hizmet vermeye başladı.

Mekanlarda, kentin coğrafi işaretli ürünleri sucuk, pastırma, Afyon kaymağı, manda yoğurdu, patatesli köy ekmeği, ağzı açık, bükme, keşkek, peynir, yumurta, haşhaşlı ürünler ve doğal sebzelerle harmanlanan "Frigya kahvaltısı" yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkan Vekili Hamza Kalkan, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da kahvaltı sektörünün 4-5 yıldır çok geliştiğini söyledi.

Turizmin yeni gözdesi Frigya'da, özel sektör eliyle 3-4 kafe ve restoranın yanı sıra yöre halkınca kahvaltı mekanı olarak çok sayıda kır bahçesinin açıldığını dile getiren Kalkan, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'ımız gastronomi alanında Türkiye'de UNESCO'ya dahil olan 3, dünyada ise 36 şehirden bir tanesi. Burada da kentin kahvaltılık ürünleri ön plana çıkıyor. Hatta, Türkiye'deki pek çok şehirde sunulan kahvaltılık ürünlerin Afyonkarahisar menşeli olduğunu da görüyoruz. Bunların en başında sucuk, yumurta, manda kaymağı, tulum ve köy peyniri ile haşhaşlı yöresel hamur işleri geliyor."

"Frigya kahvaltısının Türkiye'de adından söz ettireceğine inanıyoruz"

Frigya kahvaltısında, yöresel ürünlerle inovatif lezzetlere imza atıldığını belirten Kalkan, turistlerden çok güzel geri dönüşler aldıklarını aktardı.

Kalkan, "Bizim amacımız da zaten Afyonkarahisar kahvaltısını Türkiye'ye en iyi şekilde tanıtmak. Biz, Frigya kahvaltısının Türkiye'de adından söz ettireceğine inanıyoruz. Hatta, Van kahvaltısını da geçeceğini düşünüyoruz. Çünkü, Afyonkarahisar, çok sayıda kahvaltılık ürün çeşidine sahip bir il. Bunu da kısa sürede ispatlayacağız." ifadelerini kullandı.

Frigya'da kahvaltı mekanı işletmecisi Süleyman Aşgın da gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın genellikle kahvaltılık ürünleriyle ön plana çıktığını vurgulayarak, "Frigya ve Ayazini köyü, son günlerde Türkiye'de turizm destinasyonu olarak ön plana çıkmaya başladı. Frigya Kahvaltısı, yüzde 90 oranında Afyonkarahisar'da üretilen yöresel ürünlerden oluşuyor. Afyonkarahisar kahvaltısının bugüne kadar tanıtımı fazla yapılmamış. Biz de bölgeye yaptığımız yatırımla, Frigya kahvaltısını, Türkiye ve dünyaya tanıtmayı kendimize misyon edindik. Kısa sürede de önemli mesafe kat ettik, başarılı olduk. Sürekliliği sağlamak için de elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Hepsini bitirmek de mümkün değil"

Frigya kahvaltısıyla güne "merhaba" diyen Aslı Ovacık ise Ayazini köyünde kente özgü çok güzel lezzetli ürünlerin sunulduğunu ve bunların her şehirde tadılamayacağını kaydetti.

Bölgenin 3 bin yıllık bir tarihinin olduğuna dikkati çeken Ovacık, "Ayazini köyünün manzarası çok güzel. Burada kahvaltı yaparken kendinizi çok rahat hissedebiliyorsunuz. Kahvaltılıklar çok taze ve görsel olarak da çok doyurucu. Çok lezzetli ve çok keyifli. Hepsini bitirmek de mümkün değil. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Burak Can Ersöz de gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın kahvaltısının, yöresel lezzetleri, sunumu ve tazeliğiyle ön plana çıktığını ifade etti.