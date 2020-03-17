Afyon'dan Şırnak'a gönül köprüsü kuruluyor
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Mehmet Zeybek, Şırnak, Kasrik, Afyon, Güncel

Afyon'dan Şırnak'a gönül köprüsü kuruluyor

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Şırnak Kasrik Belediye Başkanı Mehmet Şanlı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

17.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:05
Afyon'dan Şırnak'a gönül köprüsü kuruluyor

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Şırnak Kasrik Belediye Başkanı Mehmet Şanlı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.


Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Karakuş ve Murat Öner ile birlikte Şırnak'tan gelen misafirlerle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kasrik Belde Belediyesi'nin de içinde yer aldığı Beytüşşebap ve Kumçatı Belde Belediyesi ile de kardeş şehir olacaklarını ifade ederek konunun Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantısında gündemine geleceğini ifade etti. Kardeş şehir ile birlikte Afyonkarahisar ile Şırnak arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini söyleyen Başkan Zeybek, "Bu kardeşliğimiz kağıt üzerindeki bir kardeşlik değil, gerçekten kardeşlik ve dostluk üzerine kurulu olacak. Biriz, beraberiz, hep birlikte Türkiye'yiz" dedi.


Kasrik Belde Belediye Başkanı Mehmet Şanlı geçtiğimiz ay Belediye Meclisi'nde aldıkları kararla Afyonkarahisar Belediyesi ile kardeş şehir olduklarını ifade ederek, Afyonkarahisar'ın tarihi ile kültürü ile turizmi ile kadim bir şehir olduğu söyledi. Afyonkarahisar ziyaretlerinde ilimizin birçok bir çok yerini ziyaret etme imkanı bulduklarını söyleyen Başkan Şanlı, kurulan bu gönül köprüsünün kültürel faaliyetlere ve çalışmalara büyük katkı sağlayacağını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Manşet

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