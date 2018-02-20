Afrin Gazisi Yeniden Cepheye Dönmek İstiyor

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda 6 gün önce yaralanan Uzman Çavuş Onur Kaya tekrar cepheye dönmek istediğini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda, 6 gün önce YPG/PKK terör örgütü unsurları tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında şarapnel parçasının vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Onur Kaya sağlığının iyi olduğunu belirterek, "Burada yetkililerimiz adeta üzerime titrediler. Hepsinden Allah razı olsun. Yaptığımız iş belli. İnşallah görevimize tekrar döneceğiz. Önce bir sağlığımıza kavuşalım. Dimdik ayakta olalım" diye konuştu.

2 güne taburcu edilecek

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Özkaya, Afrin Gazisi Onur Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, 2-3 gün içerisinde taburcu olacak durumda olduğunu söyledi. Özkaya, "Gazimiz gayet iyi durumda yatışının 6. Günündeyiz. Basit yaraları var baya toparladı. Bir iki gün içerisinde taburcu olacağını düşünüyoruz. İki tane şarapnel parçalanması yakınlarına bir füze düşmüş bacağında sol dirsekte iki tane şarapnel parçası vardı. Dirseği toparladı bacağı ise iyileşme sürecinde" şeklinde konuştu.

Şahin'den ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi Onur Kaya'yı hastanede kaldığı odada ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Uzman Çavuş ve ailesi ile bir süre sohbet eden Şahin, "Gazimizin durumunu yakından takip ediyoruz. Daha iyi şartlar için özel bir bölüm hazırlanıyor. Bu alanda çalışmalar devam ederken biz de aile ve gazimiz ile yakından ilgileniyoruz. Gazilerimizin sağlığına kavuşması için her türlü tedbiri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel oda hazırlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Mehmetçiklerin daha iyi şartlarda tedavi görebilmesi için özel birim oluşturulduğunu söyledi. Şahin, yaralanan tüm Mehmetçiklere özel odalarda en iyi şekilde sağlık hizmeti verileceğini kaydetti.

Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine bağı Mücahitler ek binasında Afrin gazileri için açılan özel birim hakkında bilgi veren Başhekim Prof. Dr. Murat Özkaya, "Buradan fiziksel olarak daha iyi şartlarda olan Mücahitler ek binamızda bir servis açtık Mehmetçikler için gazimiz Onur Kaya'yı oraya alacağız. Durumu iyi hekim arkadaşlar iyi ilgilendiler. İki üç gün içerisinde taburcu olabilir" diye konuştu. - GAZİANTEP