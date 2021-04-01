Afrin'de halkın yoğun olduğu bölgede bombalı eylem hazırlığındaki 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi
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Afrin'de halkın yoğun olduğu bölgede bombalı eylem hazırlığındaki 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Dünya
Afrin'de halkın yoğun olduğu bölgede bombalı eylem hazırlığındaki 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi

Hatay Valiliği, PPK/YPG terör örgütü mensubu 2 kadının Afrin'de halkın yoğun olduğu bölgede canlı bomba eylemi yapmadan önce güvenlik güçlerinin dikkati sonucu etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Hatay Valiliği, PPK/YPG terör örgütü mensubu 2 kadının Afrin'de halkın yoğun olduğu bölgede canlı bomba eylemi yapmadan önce güvenlik güçlerinin dikkati sonucu etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"01.04.2021 günü saat 16.30 sıralarında Afrin'de sivil halkın yoğun olduğu bölgede emniyet güçlerinin dikkati sayesinde PPK/YPG terör örgütü mensubu 2 kadın canlı bomba eylem yapmadan önce yapılan operasyon ile etkisiz hale getirilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

Afrin'de halkın yoğun olduğu bölgede bombalı eylem hazırlığındaki 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi
Afrin'de halkın yoğun olduğu bölgede bombalı eylem hazırlığındaki 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi
Afrin'de halkın yoğun olduğu bölgede bombalı eylem hazırlığındaki 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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