Afganistan'dan Türk vatandaşlarını getiren uçak İstanbul Havalimanı'na indi
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Afganistan'dan Türk vatandaşlarını getiren uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Afganistan'dan Türk vatandaşlarını getiren uçak İstanbul Havalimanı'na indi
İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Haberler | Güncel

Afganistan'dan Türk vatandaşlarını getiren uçak İstanbul Havalimanı'na indi Afganistan'da bulunan Türk vatandaşları yurda getiren uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Afganistan'dan Türk vatandaşlarını getiren uçak İstanbul Havalimanı'na indi

İSTANBUL - Afganistan'da bulunan Türk vatandaşları yurda getiren uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Afganistan'da bulunan Türklerin tahliye edilmesi için "Boeing 777-300 ER" tipi uçak Afganistan'a gönderdi. Tahliye için giden "TK 707" sefer sayılı uçak, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan saat 11.45'te İstanbul'a hareket etti. 324 yolcuyu taşıyan uçak saat 17.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Öte yandan, Afkanistan'ndan getirilen yolcuların korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınacağı öğrenildi.

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Afganistan'dan Türk vatandaşlarını getiren uçak İstanbul Havalimanı'na indi
Afganistan'dan Türk vatandaşlarını getiren uçak İstanbul Havalimanı'na indi
Afganistan'dan Türk vatandaşlarını getiren uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez

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