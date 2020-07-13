Afgan pilavı hazırlayıp yakınları davet etmişlerdi, 5 ev daha karantinaya alındı
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Afgan pilavı hazırlayıp yakınları davet etmişlerdi, 5 ev daha karantinaya alındı

Afgan pilavı hazırlayıp yakınları davet etmişlerdi, 5 ev daha karantinaya alındı Yeni doğan bebekleri için geleneksel Afgan pilavı hazırlayıp yakınları davet etmişlerdi 15 pozitif vaka sayısı 20'ye, karantina altındaki ev sayısı da 10'dan 15'e çıktı Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de yeni...

13.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:13

Afgan pilavı hazırlayıp yakınları davet etmişlerdi, 5 ev daha karantinaya alındı

Yeni doğan bebekleri için geleneksel Afgan pilavı hazırlayıp yakınları davet etmişlerdi

15 pozitif vaka sayısı 20'ye, karantina altındaki ev sayısı da 10'dan 15'e çıktı

ESKİŞEHİR - Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de yeni doğan bebekleri için geleneksel Afgan pilavı hazırlayan ailenin yakınlarında Korona virüs (Covid-19) tespit edilmesinin ardından; 15 pozitif vaka sayısı 20'ye, karantina altındaki ev sayısı da 10'dan 15'e çıktı.

Yaklaşık iki hafta önce Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesinde yaşayan Afganistan uyruklu bir aile, yeni doğan bebekleri için adetleri üzerine Afgan pilavı hazırladı. Buraya gelen yakınlarda bir müddet geçmesiyle Korona virüs belirtileri ortaya çıktı. Odunpazarı Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bu evler ise karantina altına aldı. Bu kapsamda ayrı ayrı 6 sokakta bulunan 10 ev izole edilirken, Afgan uyruklu vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılandı. 15 kişinin korona virüse yakalandığı mahallede, 2 bin civarında Afgan vatandaşlın yaşadığı öğrenildi.

"Virüs sayısı yükseldi"

Aradan 10 gün geçmesi ile birlikte bu evlerde kalan Afgan vatandaşlarda tespit edilen virüs sayısı 15'den 20'ye çıktı. Huzur Mahallesinde bulunan 10 evde görülen Korona virüs ise, Yenidoğan ve Emek Mahallesinde de eklenmesiyle 15'e yükseldi. Karantina altına alınan 5 evde ise yaklaşık 25 kişinin yaşadığı öğrenildi. Sayının yükselmesi ile birlikte Sağlık İl Müdürlüğü filyasyon ekipleri tarafından Afgan uyruklu vatandaşların kaldıkları evler tek tek gezilerek virüs konusunda bilgilendirmede bulunuldu. Alınması gereken sağlık önlemleri ve uygulanması gereken kurallar hakkında bilgi veren ekipler, virüsün mahalle kapsamında yayılmaması için uyarı yaptı.

"Burada geçen aydan beri 20'nci ev kapandı"

Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Huzur Mahallesi Muhtarı Refik Özaydın, "İşte girdiğimiz evleri gördünüz. Burada geçen aydan beri 20'nci ev kapandı. Şu andaki sayımız Cumartesi günü kapattığımız ev ile beraber 20'ye çıktı. Bunların içinde de hastanede olan insanımızla birlikte 20'yi geçiyor. Huzur mahallesinde durum bu şekilde" dedi.

Afgan pilavı hazırlayıp yakınları davet etmişlerdi, 5 ev daha karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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