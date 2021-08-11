Afgan mültecilerin merdivenle sınır duvarını aştıkları iddia edilen görüntü 2018 yılına ait çıktı

Taliban'ın Afganistan'ı yangın yerine çevirmesi sonrasında Türkiye sınırına akın eden Afgan mültecilerin görüntülerine her gün bir yenisi daha eklenirken, sosyal medyada büyük bir bilgi kirliliği de yaşanıyor. Dün sosyal medyaya düşen ve çok sayıda Afgan mültecinin sınırımızda inşa edilen duvarı merdiven dayayarak aştığı iddia edilen görüntülerin 2018'de ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyelilere ait olduğu ve Hatay'ın Altıonözü ilçesinde kaydedildiği ortaya çıktı.