Afgan mültecilerin merdivenle sınır duvarını aştıkları iddia edilen görüntü 2018 yılına ait çıktı
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Afgan mültecilerin merdivenle sınır duvarını aştıkları iddia edilen görüntü 2018 yılına ait çıktı

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Taliban'ın Afganistan'ı yangın yerine çevirmesi sonrasında Türkiye sınırına akın eden Afgan mültecilerin görüntülerine her gün bir yenisi daha eklenirken, sosyal medyada büyük bir bilgi kirliliği de yaşanıyor. Dün sosyal medyaya düşen ve çok sayıda Afgan mültecinin sınırımızda inşa edilen duvarı merdiven dayayarak aştığı iddia edilen görüntülerin 2018'de ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyelilere ait olduğu ve Hatay'ın Altıonözü ilçesinde kaydedildiği ortaya çıktı.

ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin çekilme kararı ve Afgan yönetiminin Taliban'la sürdürdüğü barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban'ın mayıs ayında başlattığı şiddetli saldırılar hız kazandı.

ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha anlaşmasına göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.

TALİBAN'IN ELE GEÇİRDİĞİ ŞEHİR SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Taliban, son 6 günde toplam 9 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı. Ele geçirdiği şehirlerdeki hapishanelerde bulunan mahkumları da serbest bırakan Taliban'ın ülkeyi yangın yerine çevirmesi sonrasında çok sayıda Afgan da ülkeden kaçmaya çalışıyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BİR BİLGİ KİRLİLİĞİ YAŞANIYOR

Son dönemde Afganistan'dan kaçarak İran üzerinden Türkiye'ye girmeye çalışan Afgan mültecilere ait çok sayıda görüntü servis edilirken, sosyal medyada büyük bir bilgi kirliliği de yaşanıyor.

GÖRÜNTÜLER 3 YIL ÖNCEYE AİT ÇIKTI

Dün sosyal medyaya düşen ve sınırımızda çekildiği iddia edilen videoda, Taliban zulmünden kaçan çok sayıda Afgan mültecinin duvarı merdiven dayayarak aştıktan sonra Türkiye'ye giriş yaptıkları iddia edilmişti. Ancak servis edilen görüntülerin 2018'e ait olduğu ortaya çıktı.

Görüntülerin Hatay'ın Altınözü ilçesindeki sınır hattında kaydedildiği, Esad rejiminin ve Rusya uçaklarının bombaladığı İdlib'den kaçan Suriyelilere ait olduğu öğrenildi.

Afgan mültecilerin merdivenle sınır duvarını aştıkları iddia edilen görüntü 2018 yılına ait çıktı
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Haber Yorumları (1)
BERAT CAN: talibandan sonra şuan daha beter o zaman
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