AFAD Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Sadi Ergin "Afet Eğitim Yılı" nedeniyle Amasya'yı ziyaret etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Sadi Ergin, 2021 yılı "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesinden dolayı, afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturmak amacıyla verilen eğitimlerin ülke genelinde devam ettiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Sadi Ergin, 2021 yılı "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesinden dolayı, afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturmak amacıyla verilen eğitimlerin ülke genelinde devam ettiğini bildirdi.

Amasya için konulan eğitim hedeflerini gerçekleştirmek için sırasıyla, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı'yı ziyaret eden Ergin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini, bu kapsamda afet öncesi, sırası ve sonrasında ortaya çıkan kayıpları azaltmak ve afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturmak için, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bünyesinde eğitimlerin başladığını söyledi.

Afet farkındalığının artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla afet farkındalık eğitimlerinin tüm illerde yapıldığını ifade eden Ergin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amasya ve tüm illerde afet farkındalık eğitimleri aktif olarak tüm hızıyla devam etmektedir. Eğitimler yıl boyunca, salgın koşullarına uygun şekilde gerekli sağlık tedbirleri alınarak, merkez ve ilçelerde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, özel sektöre, derneklere, vakıflara, bireysel başvurulara, ailelere, bina sakinlerine kısaca toplumun tüm kesimlerine, her bir vatandaşa dokunulacak şekilde yüz yüze ve uzaktan eğitim sistemlerinden faydalanılarak yapılmaktadır."

Eğitimlerde, "afet ve acil durum çantası", "planlama", "deprem anında unutulmaması gerekenler", "iletişimin kesilmemesi" ile "deprem sonrası ilk 6 saatte yapılacaklar" konularında bilgi aktarıldığını ifade eden Ergin, eğitimlere katılmak isteyen vatandaşların, AFAD İl Müdürlükleri ile iletişime geçebileceği kaydetti.

Ziyaretlere, Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Sinan Bulut da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur