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AFAD'ın yardımları Güney Sudan'a ulaştı

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
AFAD'ın yardımları Güney Sudan'a ulaştı

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Güney Sudan'da sel ve çatışmalardan etkilenenlere gönderdiği yardımlar, yetkililere teslim edildi.

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( Afad ) Güney Sudan'da sel ve çatışmalardan etkilenenlere gönderdiği yardımlar, yetkililere teslim edildi.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçiliği eş güdümünde, AFAD fonuyla Türk Kızılay tarafından hazırlanan 35 tonluk insani yardım malzemesi, Güney Sudan Kızılhaç deposuna devredildi.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Erdem Mutaf, söz konusu yardımın nakliyesinin Dünya Gıda Programı'nca yapılacağını, Türk Kızılay, Kızılhaç ve Güney Sudan İslam Konseyi tarafından ülkenin Tambura bölgesinde çatışmalardan ve Jonglei eyaletinde sellerden etkilenen 12 bin kişiye ulaştırılacağını açıkladı.

Kızılhaç deposunda yapılan etkinliğe, Güney Sudan İnsani İşler ve Afet Yönetimi Bakanı Peter Mayen Majongdit, Kızılay ülke koordinatörü Faruk Aksoy'un yanı sıra BM İnsani İşler Koordinatörlüğü, Kızılhaç ve Güney Sudan İslam Konseyi'nden yetkililer katıldı.

Bakan Majongdit, yardımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Güney Sudan'ın zor zamanlarında daima yanında duran Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerini iletti.

AFAD'ın yardımları Güney Sudan'a ulaştı

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AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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