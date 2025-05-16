AF YASASI SON DAKİKA: 16 Mayıs 2025 Cuma genel af çıkacak mı, infaz düzenlemesi yer alıyor mu? Kısmi af yasasının içeriği nedir?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden yasal çalışmalar, 2025 yılı itibarıyla genel af ya da kısmi af beklentilerini yeniden gündeme getirdi. Özellikle cezaevlerinde artan yoğunluğu azaltmaya yönelik atılacak olası adımlar, hem mahkûmlar hem de yakınları tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Peki, son gelişmelere göre genel af ve infaz düzenlemesi yasalaşacak mı? Genel af çıkacak mı, infaz düzenlemesi yer alıyor mu? İşte, kısmi af düzenlemesi hakkında güncel bilgiler…

AF YASASI ÇIKIYOR MU, NE ZAMAN?

Türkiye'de, cezaevlerindeki doluluk oranlarını azaltmak ve infaz sistemini iyileştirmek amacıyla hazırlanan yeni af yasası ve infaz düzenlemesi, son dönemde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Bu düzenlemeler, özellikle cezaevlerinde kalan mahkûmlar ve yakınları için büyük bir merak konusu oldu.

Kısmi af yasasının içeriği nedir

Yeni af yasası, kamuoyunda "genel af" olarak adlandırılsa da, hükümet yetkilileri tarafından bu tür bir düzenlemenin şu an için gündemde olmadığı vurgulanmıştır. Genel af, tüm mahkûmlar için ceza indirimi veya tahliye sağlanmasını öngörürken, şu anki düzenleme "kısmi af" veya "infaz düzenlemesi" olarak adlandırılmaktadır.

Yeni düzenleme, belirli suçları ve suçlu gruplarını kapsıyor. Yani, genel bir af yerine, cezaevlerinde doluluk oranını azaltmaya yönelik sınırlı bir af düzenlemesi yapılması hedefleniyor. Bu düzenleme, özellikle hükümlülerin cezaevinde geçirdiği süreyi kısaltarak tahliye edilmelerini sağlayacak. Ancak, ağır suçlar, terör suçları ve cinsel saldırı gibi suçlar bu düzenlemeden muaf tutulacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç af yasası

İNFAZ DÜZENLEMESİ NEDİR, HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK?

İnfaz düzenlemesi, cezaevindeki yoğunluğu azaltmayı ve hükümlülerin rehabilitasyon süreçlerini iyileştirmeyi amaçlayan bir dizi değişikliği içeriyor. Bu düzenleme, özellikle şu maddeleri kapsıyor:

İyi Hal İndirimi: Hükümlüler, belirli bir süreyi cezaevinde geçirdikten sonra iyi hal indirimi alarak cezaevinden erken tahliye olabiliyorlar.

Hasta ve Yaşlı Mahkûmlar İçin Erken Tahliye: Sağlık durumu ağır olan mahkûmlar veya belli bir yaştan büyük olanlar, cezaevinde daha az süre geçirerek serbest bırakılabilecek.

Suçluluk Durumuna Göre Düzenlemeler: Şiddet, cinsel saldırı ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlara karışmış kişilerin bu düzenlemeden faydalanmaları mümkün olmayacak. Sadece daha hafif suçlardan hüküm giyen mahkûmlar bu düzenlemeye dahil edilecek.

Denetimli Serbestlik: Kısmi af yasası, denetimli serbestlik uygulamalarını da içerebilir. Bu, belirli suçlardan hüküm giymiş mahkûmların, cezaevinden serbest bırakıldıktan sonra toplum içinde denetim altında yaşamalarına olanak tanır.

genel af çıkacak mı

2025 KISMİ AF DÜZENLEMESİ NEDİR?

Kısmi af yasası, genel af yasasından farklı olarak yalnızca belirli suçları ve suçluları kapsar. Genel af ise tüm mahkûmlar için geçerli olup, ceza indirimi ya da tahliye gibi geniş kapsamlı düzenlemeler sağlar. Kısmi af yasası ise cezaevlerinin doluluk oranını azaltmayı hedeflerken, ağır suçları işleyen mahkûmları dışarıda tutar.

Kısmi af yasası, kapsam açısından genel aftan farklılık gösteriyor. Terör, cinsel istismar, kadın cinayetleri gibi ağır suçları dışarıda bırakan yasa, kamu vicdanını rahatsız etmeyecek şekilde şekillendiriliyor. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenmiş ve cezası kesinleşmemiş suçlar için uygulanması beklenen kısmi af yasası, bu yönüyle belirli bir dönemi esas alacak.

Yasa taslağında dikkat çeken bir diğer unsur ise denetimli serbestlik süresinin uzatılması. Hâlihazırda uygulanan 1 yıllık denetimli serbestlik süresinin 1,5 yıla veya 2 yıla çıkarılması üzerinde duruluyor. Bu değişiklik, sadece mahkûmların değil, cezaevi sisteminin de yükünü hafifletecek. Kısmi af yasası ile infaz sürecine yeni bir denge getirilmesi hedefleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına göre, 10. Yargı Paketi içerisinde yer alan bu düzenleme, ceza adalet sisteminde reform niteliği taşıyor. Kısmi af yasası, daha önceki düzenlemelerle adaletin sağlanamadığı durumlara çözüm sunmayı amaçlıyor. Böylece hem hükümlülerin hakları korunacak hem de toplumsal denge gözetilecek.

Özellikle mahkûm yakınları tarafından büyük ilgiyle takip edilen bu süreç, TBMM'nin gündemine taşınmaya hazırlanıyor. Yasanın kapsamı, yürürlük tarihi ve infaz süreleriyle ilgili detayların yakın zamanda netleşmesi bekleniyor. Tüm bu gelişmeler ışığında, kısmi af yasası kamuoyunun odak noktası olmayı sürdürüyor.