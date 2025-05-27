Af gelecek suçlar! İnfaz düzenlemesi hangi suçları kapsayacak?

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 10. Yargı Paketi'ne son şekli verilirken, bayram öncesi Meclis'te onaylanması beklenen infaz düzenlemesi, yaklaşık 50 bin hükümlü için tahliye yolunu açabilir. Peki, 10. Yargı Paketi kapsamındaki infaz düzenlemesi kimleri etkileyecek? Hangi suçlar bu düzenlemeye dahil olacak? Mükerrer suçlar için nasıl bir değerlendirme yapılacak? İşte detaylar…

10. YARGI PAKETİ NEDİR?

10. Yargı Paketi, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan kapsamlı bir reform paketidir. Bu paket, hem hukuk sisteminde yeni düzenlemeler hem de infaz sürelerinde iyileştirmeler getirmektedir. Af değil, teknik olarak infaz düzenlemesi şeklinde yasal değişiklikler öngörülmektedir.

HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; son rötuşların bir iki gün içinde yapılacağı infaz paketinde en çok merak edilen, erken tahliye imkânından hangi suç tiplerinin faydalanacağıydı. Edinilen bilgilere göre 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen çeşitli ceza alanlar, kapalı cezaevinden açık cezaevine üç yıl erken geçecek ve infazları dışarıda tamamlanacak. Hâlen açık cezaevinde bulunanlar ise tahliye edilecek.

HAMİLE, ÇOCUKLU, YAŞLI VE HASTA MAHKUMLARA ÖZEL İNFAZ HÜKÜMLERİ

İnfaz paketinin bir diğer önemli düzenlemesi ise özel infaz hükümlerine yönelik olacak. Hamile, çocuklu kadınlar, yaşlı, engelli ve hasta mahkumlarla ilgili özel infaz hükümleri uygulanacak. Hamile ve çocuklar kadınlara kalan cezalarının beş yılını konutta tamamlamaları imkânı getirilecek. Yaşlı, engelli, hasta veya cezaevi şartlarında hayatını tek başına idame ettiremeyecek durumdakilere adli tıp ve cezaevi kurullarının vereceği rapor doğrultusunda kalan cezalarının 8 veya 10 yılını dışarda tamamlamaları sağlanacak.

MÜKERRER SUÇLARA DA İNFAZ İNDİRİMİ GELİYOR

Şu anda basit suç sayılan ve mevzuatta bu suçları 'mükerrer' olarak işleyenler herhangi bir indirime tabi olmadan aldıkları cezanın tamamını cezaevinde geçirmek zorunda. AK Parti kurmayları "Çeşitli suçlarda cezada bir infaz indirimine gidilirken sadece mükerrer suçlar için ayırım yapılması, adaletsiz bir sonuç ortaya çıkarıyor. Mükerrer bir suçtan içerideysen iyi hâlli olsan bile bir indirim uygulanmıyor. Hiçbir teşvik olmadığı için mükerrer suçlular cezaevinde daha fazla problem çıkarabiliyor. Dışarı çıkma umutları olmadığı için psikopata bağlıyorlar. Bu durumdakilerin iyi hâlli olmalarının teşviki, topluma kazandırılması için onlara da bazı indirimler uygulanması gerekiyor" diye konuştu. Yeni düzenleme ile bu cezalarının 3/4'ü tamamlandıktan sonra şartlı salıverme hükümleri uygulanabilecek. İnfaz indirimi basit yaralama, hakaret ve tehdit gibi 'basit suç' olarak tanımlanan suçlara verilen cezaları kapsayacak.