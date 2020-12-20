Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu!

2018'de başlatılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca başlatılan soruşturma doğrultusuna hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede örgütün kurucusu olduğu belirtilen Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre 'Çizgi roman'da 70 kadar mağdur kadının anlatımları doğrultusunda 'Hale' adlı hayali karakter yaratılmış.

Saymaz'ın bahsi geçen köşe yazısı şu şekilde:

"Romanın sunuş yazısında, Oktar ve örgütünün bazı kamu görevlilerince korundukları iddia edilerek, şöyle deniliyor: Kırk yıldır binlerce genç kızı cinsel olarak mağdur etmesine rağmen örgütün silahlı ve korkutucu gücü ve kamu kurum kuruluşlarındaki bazı kirli eller bu korkunç istismar sisteminin ortaya çıkmasını engellemiş, karşısına kimsenin çıkmaya cesaret edemediği örgüt varlığını bugüne dek sürdürmüştür.

"OKTAR'IN KIZ BULMA İMAMI TARAFINDAN HEDEF SEÇİLİYOR"

Romanda, 70 kadar mağdur kızın anlatımları doğrultusunda 'Hale' adlı hayali karakter yaratıldı. Üniversiteli Hale, İstanbul'da ünlü bir AVM'de gezerken, Oktar'ın 'kız bulma imamı' diye suçlanan B.Y. tarafından hedef seçiliyor. Kendisini ajans sahibi olarak tanıtan B.Y., Hale'ye lüks markaların sosyal medyadaki reklam yüzü olmayı öneriyor. Hale, kabul ediyor. B.Y., Hale'yi evine bırakıyor. Bu sırada pahalı arabasını, korumalarını, tabancasını ve torpido gözündeki parasını göstererek, genç kızı etkiliyor. İşleri yüzünden evlenemediğini, Hale'den hoşlandığını söylüyor.

"İSLAM'I DOĞRU YAŞAYAN TOPLULUK OLDUKLARINI ANLATIYOR"

Baş başa yedikleri yemekten sonra B.Y., Hale'yi yalısına götürüyor. Yalıda E.D. ve K.G. adlı arkadaşlarıyla yaşadığını söylüyor. İslam'ı en doğru yaşayan topluluk olduklarını anlatıyor. Dine göre şarap dışındaki içkileri tüketmenin, evlilik öncesi farklı şekilde ilişkiye girmenin helal olduğunu savunuyor. Hale'yi ilişkiye ikna ediyor.

"TOPLU İLİŞKİYE ZORLUYOR"

Birkaç hafta sonra Hale'yi, arkadaşları K.G. ve E.D ile toplu ilişkiye zorluyor. Görüntüleri çekiliyor. Hale ayrılmaya karar verince "Evleneceğiz" diyor. Evliliğe karar vermesi için Oktar'ı ziyaret edeceklerini kaydediyor. Kandilli'deki villada Hale'yi gören Oktar, iltifat edip altın kolye veriyor.

"GÜZEL KIZLARIN OLDUĞU, ŞARKILI TÜRKÜLÜ ORTAMLARIN OLDUĞU CENNETİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR"

B.Y., Oktar'ın mehdi olduğunu iddia ediyor. Ardından şöyle diyor: Aslında dinde her şey çok rahat. Abi bunu göstermek için kaliteli ve güzel kızların olduğu, şarkılı türkülü ortamların olduğu cenneti oluşturmaya çalışıyor.

Karekod ile mağdurların ifadesine ulaşılıyor

"ONU DOKTOR OLARAK DÜŞÜN, VÜCUDUNA BAKMASI LAZIM"

Evlenmeden önce Hale'nin iç çamaşırsız halde Oktar'ın huzuruna çıkmasını istiyor. "Onu doktor olarak düşün. Vücuduna bakması lazım" diye tembihliyor. Oktar, vücuduna dokunduğu Hale'yi kendisine nikahlıyor"

ADNAN OKTAR'I KİM KORUYOR?

Romanın sunuş yazısında, Oktar ve örgütünün bazı kamu görevlilerince korundukları iddia edilerek, şöyle deniliyor: Kırk yıldır binlerce genç kızı cinsel olarak mağdur etmesine rağmen örgütün silahlı korkutucu gücü ve kamu kurum-kuruluşlarındaki bazı kirli eller bu korkunç istismar sisteminin ortaya çıkmasını engellemiş, karşısına kimsenin çıkmaya cesaret edemediği örgüt varlığını bugüne dek sürdürmüştür.