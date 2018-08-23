Adnan Oktar Çetesi'nin Dış Bağlantılarını Sağlayan Kilit İsim Ortaya Çıktı

Adnan Oktar organize suç örgütünün yurt dışı bağlantılarını sağlayan kilit ismin Oktar'ın sağ kolu olan Oktar Babuna olduğu ortaya çıktı. Örgütün dış güçlerle bağlantısını bizzat yöneten Oktar Babuna'nın 2011'den sonra yaptığı ziyaretler dikkat çekti.

ADNAN OKTAR'IN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Adnan Oktar ve grubunun geçmişe dönük yurtdışı bağlantıları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bu temasların neredeyse tamamında yer alan isimlerin başında ise Oktar Babuna ismi dikkat çekiyor. Adnan Oktar ve müritlerinin ilginç faaliyetleri arasında 7 Ağustos 2011 tarihi önem taşıyor. Bu tarihte, ABD ordusundaki pilotların eğitildiği Teksas Lackland Hava Üssü'nde, Oktar'ın temsilcisi tarafından 'Darwin teorisinin çöküşü' ve 'Kur'an mucizeleri' başlıklı iki sunum yapılırken, Adnan Oktar'ın fotoğraf ve video görüntüleri barko vizyondan askerlere gösterildi. O dönem Amerikan Hava Kuvvetleri'ndeki iki din adamından biri olan Yüzbaşı Sharior Rahman tarafından organize edilen konferansın sonunda, temsilci aracılığı ile Oktar'a iletilmek üzere madalya yollandı. Ancak etkinliğin ardından hem Amerikan ordusu yetkilileri, hem deAdnan Oktar'ın internet sitesinden çelişkili açıklamalar yapıldı. Amerikalılar etkinliğe sadece Müslüman askerlerin katıldığını duyururken, Oktar ve müritleri ise konferansı gayrimüslim askerlerin de takip ettiğini öne sürdü.

MOSSAD İÇİN ÇALIŞTIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

1 yıl sonra Oktar ve Hüma Babuna, Foundation adlı düşünce kuruluşunun direktörü Daniel Levi ile Washington DC'deki Hür ve Kabul Edilmiş Büyük Mason Locası'nı ziyaret ettiler. Babuna kardeşlerin görüştükleri Levi 2007 yılında Mısır'da hapse atılan Muhammed El Attar'la gündeme gelmişti. Mısır'a girerken, İsrail'e bilgi sızdırmak suçuyla tutuklanan El Attar, Kanada ve Türkiye'de olduğu sıralarda İsrail gizli servisi MOSSAD için çalıştığını itiraf etmişti.

HAHAM ARACILIĞIYLA NETANYAHU İLE GÖRÜŞME

Oktar Babuna ve Dr.Cihat Gündoğdu'nun temas kurduğu isimlerin başında İsrail'deki Tapınak Tepesi Mirası Vakfı Başkanı Haham Yehuda Glick geliyor. Babuna ve Gündoğdu, Glick'in girişimleri sayesinde İsrail'deki TV24 kanalının haber bültenine çıkarken, 2 yıl önce de; İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşme fırsatı yakaladılar. İsrail'de Adnan Oktar grubu ile temas eden ilk kişinin Rav Frouman olduğu ise 2 yıl önce Rafael Sadi tarafından kaleme alındı. Haham Glick'in aracılığı ile İsrail'de temaslarda bulunan Babuna ve Gündoğdu, Başbakan Netanyahu'nun yanı sıra, Savunma Bakanı Moşe Bugi Yaalon, Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Kudüs İşleri Bakanı Zeev Elkin, Bakan Yardımcısı Eyüp Kara ile görüştüklerini açıkladılar.

BRÜKSEL TEMASI

Babuna'nın dikkat çeken yurtdışı temaslarından biri de 3 yıl önce Brüksel'de düzenlenen 'Crans Montana Forum' toplantıları oldu. Oktar grubu, bu ziyareti; "Oktar Babuna Sayın Adnan Oktar'ı temsilen Crans Montana Forum'un Brüksel'de düzenlenen toplantısına katıldı. Oktar Babuna A9 TV adına çok sayıda katılımcı ile röportaj yaptı ve Sayın Adnan Oktar'ın 'İslam Terörü Lanetler' kitabını hediye etti" şeklinde duyurdu. Babuna, Brüksel'deki toplantıda Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Didier Reynders, Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksey Meshkov, Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca, Fransa Eski İstihbarat Başkanı ve Başbakan Danışmanı Alain Julliet, NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Ted Whiteside, UNESCO Eski Genel Direktörü Federico Mayor Zaragoza, Avrupa Birliği Yargısal İşbirliği Kurumu Eurojust Başkanı Michele Coninsx, Sırbistan Eski Devlet Başkanı Boris Tadic, Belçika Antwerpen Başhahamı Moshe Aryeh Friedman ve Arnavutluk Eski Devlet Başkanı Sali Berisha gibi isimlerle görüştüğünü öne sürdü.