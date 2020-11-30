Adn ne demek? Adn cenneti ne demek, nerede, kimler girebilir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adn ne demek? Adn cenneti ne demek, nerede, kimler girebilir?

30.11.2020 15:56 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:02
Adn ne demek? Adn cenneti ne demek, nerede, kimler girebilir?

Cenneti tasvir ederken, Kur'an-ı Kerim'de de pek çok kez geçen Adn ne demek? Adn cenneti ne demek, nerede, kimler girebilir? Aden ne demek? Eden ne demek? Firdevs ne demek? İşte adn ve adn cenneti ile ilgili tüm detaylar...

Cenneti tasvir ederken, Kur'an-ı Kerim'de de pek çok kez geçen Adn ne demek? Adn cenneti ne demek, nerede, kimler girebilir? Aden ne demek? Eden ne demek? Firdevs ne demek? İşte adn ve adn cenneti ile ilgili tüm detaylar...

ADN NE DEMEK? ADEN NE DEMEK? EDEN NE DEMEK?

Adn, Cennetin en yüksek mevkiine veya değişik yerlerinin tamamına verilen isimdir.

Adn kelimesi sözlükte, "devamlı ikamet edilen yer, bir şeyin merkezi ve ortası, bir cevher veya madenin aslı, yatağı" anlamına gelmektedir.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada

Adn, Tevrat'ta Hz.dem'in yaratıldıktan sonra içine konulduğu bahçeden Aden (İbrânîce Eden) diye bahsedilir. Yapılan tasvirlerde Aden'in "Allah'ın bahçesi" olduğu, burada dört kola ayrılan bir nehrin aktığı, görünümü güzel çam ve çınar ağaçlarının, meyvesi tatlı bitkilerin bulunduğu anlatılır. İbrânîce Eden kelimesi ise Ahd-i Atîk'te şahıs, kavim ve yer adı olarak da kullanılır (bk. II. Tarihler, 29/12; II. Krallar, 19/12; Hezekiel, 27/23).

Eden'in kökü, anlamı ve hangi coğrafî bölgenin adı olduğu meselesi tartışmalıdır. Sumer dilinde "çöl, bozkır; ova" anlamlarına gelen Edin kelimesiyle ilgisi olduğunu kabul edenler olduğu gibi (bk. E. Cothenet, "Paradis", DSB, VI, 1178; B. S. Childs, "Eden, Garden of", IDB, II, 22), Bâbil dilinde "alüvyonlu ova" mânasındaki Edennu (veya Edinnu) kelimesinden geldiğini ileri sürenler de vardır (bk. George A. Barton, "Blest, Abode of the [Semitic]", ERE, II, 704; John P. Peters, "Cosmogony and Cosmology [Hebrew]", ERE, IV, 152). Edin, Sumer metinlerinde Dicle ile Fırat arasındaki bölgenin adı olarak geçer.

Bir Sümer efsanesinde ilk insanların bu arazi üzerinde yaşadıkları belirtilir. Diğer taraftan kelimenin İbrânîce'de "bolluk" ve "sevinç" anlamlarına geldiği de bilinmektedir (bk. Mircéa Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, I, 179; Denise Masson, Monothéisme coranique et monothéisme biblique, s. 745). Nitekim Ahd-i Atîk'in Yunanca tercümesinde Eden bahçesi, "bolluk ve sevinç bahçesi" şeklinde ifade edilmiştir.

Adn ne demek? Adn cenneti ne demek, nerede, kimler girebilir?

ADN CENNETİ NE DEMEK, NEREDE, KİMLER GİREBİLİR?

Adn Kur'an'da cennât kelimesiyle birlikte zikredilerek insanın aslının ( dem'in) yaratıldığı ve âhirette müminlerin sonsuza kadar kalacağı çeşitli cennetleri tasvir etmek üzere kullanılır. Kur'an'da on bir yerde bahis konusu edilen adn cennetleri, "içinde güzel meskenlerin, tahtların, altın ve incilerle süslenmiş ince ipekten yeşil elbiselerin, sabah akşam ikram edilen türlü yiyeceklerin, gözleri başkasını görmeyecek kadar eşlerine bağlı hûrilerin ve çeşitli ırmakların bulunduğu ebedî bir yurt" olarak tasvir edilir.

Boş sözlerin işitilmeyeceği, yorgunluk ve bıkkınlığın hissedilmeyeceği bu yere, sadece, iman edip amel-i sâlih işleyen, Allah'a karşı ahdini yerine getiren, rablerinin rızâsını gözeterek sabreden, namaz kılan, kendilerine verilen rızıklardan gizlice ve açıkça dağıtan, kötülüğe iyilikle karşılık vererek onu ortadan kaldıran, günahlardan tövbe edip temizlenen, hayırda yarışan, Allah yolundan ayrılmayıp bu uğurda malları ve canlarıyla cihad eden müttaki müminlerin (erkek-kadın) gireceği vaad edilmektedir (bk. et-Tevbe 9/72; er-Ra'd 13/20-24; el-Kehf 18/30-31; Meryem 19/60-63; Fâtır 35/32-35; Sâd 38/49-52; el-Mü'min 40/7-8; es-Saf 61/11-12).

Hadislerde ise bütün eşyaları altın ve gümüşten olan değişik adn cennetlerinin bulunduğu, burada bulunanların rablerini görmek için ilâhî azamet ve kibriyâ dışında bir engelle karşılaşmayacakları, yani her an Allah'ı görebilecek kadar yüksek bir mevki sahibi olacakları bildirilir (bk. Buhârî, "Tefsîr", 55/1; Müslim, "Îmân", 296). İbn Kayyim'in naklettiği bazı hadislerde adn cennetinin, Allah'ın bizzat kudret eliyle yarattığı dört şeyden biri (diğerleri arş, kalem vedem'dir) olduğu ifade edilir. İbn Kayyim, adn hakkında bilgi veren diğer bazı hadisler de nakletmekteyse de (bk. ?âdi'l-ervâ?, s. 89-91) bu hadisler zayıf kabul edilmiştir (bk. İbn Hacer el-Heysemî, Mecma?u'z-zevâ?id, X, 154).

Tefsirlerde İbn Abbas, İbn Mes'ûd, İbn Ömer ve Hasan-ı Basrî'ye atfedilen rivayetlerde adn cennetinin arşın altında, diğer cennetlerin ortasında bulunan, mukarrebûn (peygamberler, şehidler, sıddîklar ve âlimler) zümresine tahsis edilmiş bir şehir veya saray olduğu, burada altından yapılmış, inci ve yakutlarla süslenmiş, yiyecekler ve hûrilerle donatılmış sarayların bulunduğu, içinde tesnîm ve selsebîl pınarlarının aktığı, arşın altından misk kokulu rüzgârların estiği, yani "hiçbir insan gözünün görmediği, hayalinin canlandıramadığı" nimetlerle dolu olduğu zikredilir (bk. Râzî, XVI, 132-133). İbnü'l-Arabî'ye göre adn, cennetin en yüksek mevkilerinden ibarettir ve çeşitli dereceleri vardır. En yükseğinde Hz. Peygamber'e ait olan vesîle makamı vardır ki bunun bir adı da makam-ı mahmûddur.

Firdevs, naîm, me'vâ ve diğer cennetler adn cennetlerinin altında bulunur (bk. Şa'rânî, II, 189-190). Müfessirlerin büyük çoğunluğu, adnın, Kur'an ve Sünnet'te özel isim olarak kullanılmasını ve adn cennetlerinin belli zümrelere ayrılmış olduğunun ifade edilmesini dikkate alarak, cennetin en yüksek mevkiini teşkil eden, fakat kendi arasında da derecelere ayrılan bir yer olduğunu kabul ederler. Bir kısım müfessirler ise adnın sözlükte "ebedî ikamet yurdu" mânasına gelmesini ve Kur'an'da cennât kelimesiyle birlikte (cennâtü adn) kullanılmasını delil göstererek, cennetin tamamına verilen umumi bir ad olduğunu ileri sürerler. Ancak bu görüş pek isabetli görünmemektedir. Çünkü Kur'an'daki tasvirlerinin hepsinde cennetin ebedî bir ikamet yurdu olduğu açıkça belirtildiği gibi firdevs, naîm, me'vâ gibi değişik cennetlerin bulunduğu da haber verilir. Allah'a karşı yaptıkları kulluğun dereceleri farklı olan müminlerin cennette değişik mevkilerde bulunmaları da tabiidir. Buna göre adnın değişik mertebeleri bulunması ve birkaç cennet mevkiinin adı olması kuvvetle muhtemeldir. Bu itibarla cennât şeklindeki çoğul kelimeyle birlikte kullanılması, cennetin bütün kısımlarının adı olmasını gerektirmez.

İlgili Haberler

Houze Istanbul nedir, nerede, kurucusu kim, ekipte kimler var? Houze İstanbul ne demek, ne anlama geliyor?
Houze Istanbul nedir, nerede, kurucusu kim, ekipte kimler var? Houze İstanbul ne demek, ne anlama geliyor?
Akide ne demek? İslam akidesi ne demek? Akaid ne demek?
Akide ne demek? İslam akidesi ne demek? Akaid ne demek?
Tenzili rütbe nedir? Tenzili rütbe ne demek?
Tenzili rütbe nedir? Tenzili rütbe ne demek?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündem

Son Dakika Haberleri

Ovit tüneli nedir? Ovit tüneli nerededir? Kaç kilometredir? Dünyanın en uzun tüneli midir? - HaberAkika kurbanı nedir? Akika kurbanı hükmü nedir? Akika kurbanını kimler yiyebilir? - HaberSokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama E-devlet nasıl yapılır? Sokağa çıkma yasağı cezası nereye ödenir? - HaberModerna aşısı fiyatı kaç TL, ne kadar olacak? Ücretsiz mi verilecek? Ülkemizde kullanılacak mı? Devlet destekli mi olacak? - HaberKış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor 2020? Kış lastiği cezası ne kadar? Kış lastiği zorunlu mu, kimlere zorunlu? - HaberSON DAKİKA: Sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletilecek mi? Yeni yasaklar neler? Hafta sonu sokağa çıkma yasağının süresi uzatılacak mı? - HaberSon Dakika! ABD'li Moderna'nın koronavirüs aşısı ciddi vakalarda %100 etki sağladı - HaberYeni kısıtlamalar için karar günü! Kabine toplantısı başladı, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada - Haberlerİnternet ne zaman düzelecek, ne zaman gelir? Son dakika: 28 Kasım internette neden sorun var? - HaberSokağa çıkma yasağı saatleri kaç? Son dakika: sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Yeni koronavirüs genelgesinde neler var? - HaberSon Dakika: Bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? 27 Kasım sokağa çıkma yasağı var mı? - HaberSon Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüs oldu! Ahmet Davutoğlu sağlık durumu nasıl? Ahmet Davutoğlu kimdir? - Haber
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Selahattin Demirtaş
Magazin Enes Batur Sezen Aksu Kenan Işık Serdar Ortaç
Spor Samatta Fuat Çapa Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Bursa Kabine Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adn ne demek? Adn cenneti ne demek, nerede, kimler girebilir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 17:15:14. #1.15#
title