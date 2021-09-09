Adli yıl açılışında dua tartışmalarına Bahçeli de katıldı: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Adli Yıl Açılışı'nda dua okuması tartışmalarına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın doğru bir iş yaptığını ve desteklerinin tam olduğunu belirten Bahçeli, "Erbaş'ın hedefe alınması bir bakıma din ve vicdan hürriyetini hedef almaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Adli Yıl Açılışı'nda dua okumasıyla ilgili eleştirilere sert tepki gösterdi.

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NA DESTEĞİMİZ TAMDIR"

"Diyanet İşleri Başkanı'nın duasına tahammül edemeyenler öyle bir noktaya gelmişlerdir ki, Atatürk'e ve laikliğe savaş açıldığını iddia edecek kadar izan ve insaflarını kaybetmişlerdir" diyen Bahçeli, "Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş doğru bir iş yapmıştır. Ve desteğimiz tamdır" ifadesini kullandı.

Bahçeli açıklamalarına şöyle devam etti;

"Onun hedef alınması bir bakıma din ve vicdan hürriyetini hedef almaktır. Laiklik Türkiye Cumhuriyeti'nin temel harcı, kilit taşıdır. Bunun üzerinden sanal korkular üretmek, toplumsal ve siyasal kutuplaşmayı derinleştirmeye çalışmak Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisidir. Dua şifadır, dua huzurdur, dua gönül enginliğidir, dua berekettir, dua Allah'a yaklaşmak ve yakınlaşmaktır. Duadan korkan manevi değer kaçkınlarının bile hayatlarının son etaplarında duaya ihtiyaçları vardır, bununla birlikte mezarlıklara ve musalla taşlarına bakmaları ibret almaları için yeterlidir.

"HİÇ KİMSE KOYNUNDA HAÇ TAŞIYIP DUALARIMIZA KULP TAKMAYA HEVES ETMEMELİ"

Barzani lobisine dönüşen, PKK'nın arabuluculuğuna soyunan CHP'nin, girdiği zillet tünelinin tesirinden bir nebze de olsa uzaklaşıp milli ve manevi değerlerimize saygı duyması samimi tavsiyemizdir. Müslüman mahallesinde misyonerlik yapmaya, koynunda haç taşıyıp dualarımıza kulp takmaya hiç kimse heves etmemelidir. Ne inancımıza, ne imanımıza, ne duamıza ne de dinimize ve milletimize asla kötü söz söyletmeme irademizi sonuna kadar koruyacağımızı muhataplarının ve müzmin münafıkların bilmeleri kendi hayırlarınadır.

"KAZDIKLARI KÖR KUYUYA DÜŞMEKTEN KURTULAMAYACAKLAR"

Diyanet İşleri Başkanı üzerinden Cumhur İttifakı'nın duruşunu, Türkiye'nin milli ve manevi dengesini sarsmayı planlayanlar elbette başaramayacaklar, kazdıkları kör kuyuya düşmekten de kurtulamayacaklardır."