Adli koridorda öldürüldü! Eski gelini ve gelinin yeni eşi tarafından dövülerek öldürüldü Denizli'de İsmail Kılınç eski gelini tarafından oğluna açılan nafaka davasında tanık olarak dinlendikten sonra eski gelini, eski gelininin eşi ve eski dünürü tarafından dövülerek öldürüldü.

Denizli'de, İsmail Kılınç (70), oğluna açılan nafaka davasında tanık olarak dinlendikten sonra adliye koridorunda eski gelini, gelinin yeni eşi ve eski dünürü tarafından dövülerek öldürüldü. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün Denizli Adliye Sarayı'nın birinci katındaki 4. Aile Mahkemesi'nin bulunduğu koridorda meydana geldi. Burdur'un Gölhisar ilçesinde hayvancılık yapan 4 çocuk babası İsmail Kılınç, Denizli'de yaşayan oğlu Gökhan Kılınç'a, 6 yıl önce ayrıldığı eşi Ayşe A. tarafından açılan nafaka davasının duruşmasında, tanık olarak dinlendi. Ayşe A'nın nafaka yükseltme talebinde bulunduğu duruşma çıkışı İsmail Kılınç, iddiaya göre eski gelini Ayşe A. ile kadının şimdiki kocası Hasan A. ve eski dünürü Ünal S'nin saldırısına uğradı.

DÖVÜLEN ADAMIN KALBİ DURDU

Koridordaki saldırı üzerine, duruşma salonundan koşarak gelen Gökhan Kılınç, babasını yerde buldu. Kılınç'ın yardım istemesi üzerine olaya polis müdahale etti. Dövülen İsmail Kılınç'ın kalbi durdu. Hemşire olan Gökhan Kılınç, babasını kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Bu sırada gelen sağlık ekipleri tarafından Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

3 KİŞİ SORGUYA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, Ayşe A., Hasan A. ve Ünal S.'yi gözaltına aldı. 3 şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor. İsmail Kılınç'ın cenazesi ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Gölhisar ilçesine götürüldü. Kılınç'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

"BABAMI TEKME TOKAT DÖVDÜLER"

Olayda kendisi de darbedilen Gökhan Kılınç, "Boşandığım eşimin açtığı nafaka artırım davası vardı. Babam da tanığım olarak geldi. Eski eşim, yeni evlendiği kocası ve babasıyla gelmiş. Mahkemede tanıklar dinlendi, daha sonra biz de savunmamızı yaptık. Bu sırada mahkeme salonunda, hakimin önünde, eski eşim bana 'Seninle görüşeceğiz. Daha önce yapmadığımı dışarıda yapacağım' dedi. Hakim de eski eşimi, 'Mahkeme salonundasınız unutmayın' diye uyardı. Ben de 'Ne yapacaksın?' dedim. 'Burada olmaz, dışarıda olacak' dedi.

Kaynak: DHA