Adıyaman'da, adli yıl açılış töreni düzenlendi

2021-2022 Adli Yıl açılış programı Adıyaman Adalet Sarayında gerçekleştirildi.

2021-2022 Adli Yıl açılış programı Adıyaman Adalet Sarayında gerçekleştirildi.

Adıyaman Barosunda düzenlenen törene, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, CHP Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Hüseyin Buluş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve avukatlar katıldı.

Törende konuşan Adıyaman Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, 2021- 2022 Adli yıl açılışının hayırlara vesile olmasını diledi. Başkan Köroğlu, adliye binası yan tarafına yapılması planlanan Adıyaman Barosu binasının yer temini için AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, "Hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'nin 15-20 yıl önceki haliyle şuan ki halini çok iyi görüyor ve biliyoruz. Bu adliye binasının projesinden yapım aşamasına kadar içerisinde olup bilen biriyim. Adliyemizin hemen yan tarafında bulunan alanı Adıyaman Baromuzun binası için yaptığımız girişimler sonucunda aldık ve bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki adli yıl açılışını da yapmasını planladığımız yeni Adıyaman Barosu binasında yaparız" şeklindeki konuştu.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 2021-2022 adli yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Tabi adalete ilişkin bir şeyler söylemeye gerek yok, çünkü adaletin bir parçası olan siz kıymetli avukatlar sorunları bizzat yaşıyorsunuz. Adaletin ne aşamada olduğunu, ne tür sorunlar içerisinde boğuşulduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bizim görevimiz, özverimiz yargısı bağımsız, mahkemeleri tarafsız bir Türkiye'dir. Bu hedef ve doğrultuda çalışıyoruz. Tabi Adıyaman Barosu benim içinde Ahmet Aydın bey için de ve parlamentoda bulunan diğer avukat milletvekilleri için de çok kıymetli bir yere sahip. Bizim için bir ocak bizler burada yetiştik. Burada çok büyük deneyimlere sahip olduk. Türkiye'nin bir çok iline gidiyorum ve gittiğim her ilin barosunu da ziyaret ediyorum ama Adıyaman Barosunun güzelliği, demokratik yapısı her konunun özgürce tartışıldığı ve fikirlerin özgürce ifade edildiği bir ortamı var. Bu mesleğe yeni başlayan genç avukat arkadaşlarımız var bunun kıymetini çok iyi bilsinler. Bu kültür ve geleneğin bundan sonrada devam etmesi gerekiyor. Adıyaman Barosu, hem bu ilde bulunan STK'lar arasında hem de Türkiye'deki barolar arasında çok güzel bir yere sahip" dedi.

Yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyen Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, "Yeni adli yılının daha adil kararların verildiği, daha etkin soruşturmaların yapıldığı ve daha isabetli kararların verildiği bir yıl olmasını temenni ediyorum. Öncelikle yeni baro binamızda emeği geçen başta milletvekillerimiz, baro yönetimimiz olmak üzere tüm birleşenlere teşekkür ediyorum. Adıyaman Adliyesinde hakim ve savcılar olarak genç bir kadroya sahibiz. Hepinizin malumu olduğu üzere 15 Temmuz Hain Darbe girişimini hep birlikte yaşadık. Bu süreçte yargı camiamızın hakim ve cumhuriyet savcılarının yaklaşık üçte biri, örgütle bağlantılı olması nedeniyle aramızdan kovduk. Bunun etkisiyle yoğun bir savcı ve hakim alımları oldu. Kabul ediyorum alımlar sırasında ister istemez çok fazla alım olduğu için belki istenilen seviyede kaliteyi yakalayamadık. Ama lütfen şunu bilin ki biz Türkiye'nin ve Adıyaman'ın hakim ile savcıları olarak inanın sadece vicdanımızla karar veriyoruz. Biz hakim, savcılar olarak yada avukatlar olarak bizler bu toplumun ortalamasıyız. Adıyaman üzerinde Avrupa Birliği standartlarında hakim ve savcı sayısına ulaştık. Şuanda adliyemizde 65 tane hakim ile savcımız bulunmakta. Adıyaman gibi ticaretin çok yaygın olmadığı bir şehirde 10 tane asliye hukuk hakimi ile adalet tesis etmeye çalışıyoruz. Kabul ediyorum eksiklerimiz, gediklerimiz var. Bu eksiğin yüzde 33'ü bana aitse, yüzde 33'ü hakimimize, yüzde 33'ü de avukatlarımıza ait. Sizler dosyalarınıza iyi çalışacaksınız, bizler dosyalarımıza iyi çalışacağız ve hakimde olabildiğince isabetli karar verecek. Yeni adli yılın hayırlı geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı