Adapazarı'nda okullar yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor
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Adapazarı'nda okullar yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor

Adapazarı'nda okullar yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'nın merkez Adapazarı ilçesinde 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde okullardaki bakım, onarım ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Sakarya'nın merkez Adapazarı ilçesinde 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde okullardaki bakım, onarım ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, yaptığı açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılı için heyecanlı olduklarını belirtti.

Salgın risklerini göz önünde bulundurup tedbirleri alarak eğitim yaşamını devam ettirdiklerini anlatan Bakırtaş, "Okullarımız 6 Eylül'de açılıyor. Tüm kademelerde, haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Tedbirlere harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etmek için tüm çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Okullarda hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü aktaran Bakırtaş, şunları kaydetti:

"Okullarımızda eksikler gideriliyor, salgın koşulları dikkate alınarak önlemlerle ilgili gerekli altyapılar tamamlanıyor. Okullarımızın bahçelerini hazırlıyoruz, çimlerini biçmeyi sürdürüyoruz. Her zaman olduğu gibi hazırlık sürecimizde de bizlere destek olan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlı ve başarılı bir eğitim-öğretim yılını hep birlikte yaşayacağız."

Adapazarı'nda okullar yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor
Adapazarı'nda okullar yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor
Adapazarı'nda okullar yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor
Adapazarı'nda okullar yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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