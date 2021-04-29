Adanalılar giyim mağazalarına koştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adanalılar giyim mağazalarına koştu

Adanalılar giyim mağazalarına koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tüm Türkiye'de 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sürecek tam kapanma öncesinde bütün illerde herkes market veya pazarlarda yoğunluk oluştururken, Adanalılar giyim mağazalarına akın etti.

Tüm Türkiye'de 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sürecek tam kapanma öncesinde bütün illerde herkes market veya pazarlarda yoğunluk oluştururken, Adanalılar giyim mağazalarına akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Nisan Pazartesi günü kabine toplantısı sonrasında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma olacağını açıklamasının ardından yasak öncesinde tüm Türkiye'de pazar ve marketler doldu taştı.

Adana'da kıyafet mağazaları doldu

100 binde 192.54 vaka görülen Adana'da ise tüm Türkiye'dekinin aksine market ve pazar yerlerinde aşırı bir yoğunluk yaşanmazken giyim mağazaları doldu taştı. Merkez Seyhan ilçesinde giyim mağazalarının yoğun olduğu Melek Girmez Çarşısı'nda ise adeta adım atacak yer kalmadı. Bazı mağazaların önünde ise metrelerce kuyruk oluştu. Vatandaşların sosyal mesafesiz ve kimi zaman maskesiz alışveriş yapması dikkat çekti.

Bir vatandaş ise aldıkları ürünleri poşetle taşımak yerine kafasının üstünde sepet içinde taşıdı.

"Korona falan algı operasyonu"

Çarşı esnafından Cumali Kılıç, geçen haftaya göre anormal bir artış yaşandığını belirterek, "Burada satılan ürünler daha ucuz. Hem toptan hem de perakende satıldığı için daha uygun fiyatlar. Geçen hafta bu kadar kalabalık yoktu. Herkes korona virüs falan diyor ama ben zannetmiyorum korona falan. Bu milletin oynadığı bir algı operasyonu. Maskeyle, sosyal mesafeyle hiç alakası yok. Adana halkı olarak biz onlara inanmıyoruz. Gelirse zaten gelir" diye konuştu.

Cumali Yılmaz isimli vatandaş ise bakkal, market ve çoğu işletmenin açık olduğunu, yaşanan bu yoğunluğa anlam veremediğini söyledi.

Alışveriş yapmak için çarşıya gelen ancak yoğunluğu görünce geri dönen Alper Kaya, "Yoğunluğu görünce tedirgin oldum. Keşke herkes maskesini taksa. Bayramda sokağa çıkma yasağı var ama herkes kıyafet alıyor. Saçma geliyor bana. Kısıtlamada herkes bakkala, manava gidiyorum bahanesiyle herkes birbirine gidip kutlama yapacak" dedi. - ADANA

Adanalılar giyim mağazalarına koştu
Adanalılar giyim mağazalarına koştu
Adanalılar giyim mağazalarına koştu
Adanalılar giyim mağazalarına koştu
Adanalılar giyim mağazalarına koştu
Adanalılar giyim mağazalarına koştu
Adanalılar giyim mağazalarına koştu
Adanalılar giyim mağazalarına koştu
Adanalılar giyim mağazalarına koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Esra Erol Hakan Altun Şeyma Subaşı
Spor Diego Gökhan Töre Cüneyt Çakır Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adanalılar giyim mağazalarına koştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:43:31. #1.14#

title