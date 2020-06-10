Adana'nın yöresel yemekleri nelerdir? Adana'ya ne zaman gidilir? Adana'da gezilecek yerler Lezzetine doyamayacağınız Adana Kebabı nasıl yapılır? Adana festivalleri nelerdir. Türkiye'nin 4. büyük şehri Adana hakkında detaylı bilgi haberimizde.

Türkiye'nin en büyük 4.şehri olan Adana, her damak lezzetine uygun, farklı ve lezzetli yemekleri ile ön plana çıkmaktadır. Adana'nın bulunduğu Çukurova Deltası, Akdeniz kıyılarından kuzeyde Toros Dağları'nın yüksek tepelerine uzanır. Sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmış bu antik şehri keşfetmeye hazır mısınız?

ADANA'YA NE ZAMAN GİDİLİR?

Akdeniz ikliminin görüldüğü Adana, oldukça sıcaktır. Bu yüzden Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında gidilmeli. Bahar Ayalarında ise Adana'nın keyfini rahatça çıkabilirsiniz.

ADANA İKLİMİ

Adana sıcakları ile bilinmektedir. Nem oranı oldukça yüksek olan Adana'da, yazları sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlıdır.

ADANA'DA GEZİLECEK YERLER

Adana Ulu cami: Ramazanoğlu Halil Bey tarafından yaptırılmıştır.

Bebekli Kilise: İtalyan Katolik kilisesidir. Bebeğe benzemesi nedeniyle bu ismi almıştır.

Kapıkaya Kanyonu: Adana'ya 72 kilometre uzaklıkta olan bu yer, Kanyonu doğa yürüyüşü, yamaç tırmanışı ve fotoğraf meraklılarının mutlaka görmeleri gereken doğal bir güzelliktir.

Kapuzbaşı Şelalesi: Türkiye'nin en yüksek ve dünyanın ikinci en yüksek şelalesi olma özelliğini taşımaktadır.

Şar Antik kenti:Burada sergilenen ve Roma döneminden kalan en önemli kalıntılardan biri amfi tiyatrodur. Bizans döneminden kalan en önemli eser ise bir kilise kalıntısıdır.

Adana Kalesi: Günümüze yalnızca sur kalıntılarını taşıyabilmiş yapılarından biri.

Yılan Kalesi: Ceyhan'a 13 kilometre uzaklıktaki bu yer, çok sarp bir tepe üzerine Ceyhan Ovası'na tamamen hakim şekilde kurulmuştur.

Büyük Saat Kulesi:Uzunluğu 32 metre olan kule kare prizma şeklindedir ve kulenin duvarları tuğla ile inşa edilmiştir. Osmanlı dönemi içinde en uzun saat olma özelliği vardır.

Merkez park: Türkiye'nin en büyük parkı ünvanına sahip Merkez Park, 2004 yılında yapılmıştır. İçerisinde 40 çeşit ağaç, 67 bitki olmak üzere toplam 400 binden fazla bitkiyi bünyesinde barındırmaktadır.

ADANA YEMEKLERİ

Adana kebabı: Adana halkının kahvaltılarda bile tükettiği Adana Kebap, tüm Türkiye'yi etkisi altına almıştır. Koyun etinin kıyma haline gelmesi, içine pul biber, salça ve karabiber eklenmesi ile oluşur. Adana'da Kebap küçük lahmacun eşliğinde verilir. Bulgur pilavı ile değil.

Adana lahmacunu: Yemek öncesi servis edilen lahmacun, küçük ve lezzetlidir.

İçli köfte: Başlangıç yemeği olarak servis edilen içli köfteyi, Adana'da yemeden dönmemelisiniz.

Yüksük çorbası: Genellikle Adana'da mantı çorbası olarak bilinir. İçinde baharat,mantı ve nohut bulunmaktadır.

Humus: Başlangıç olarak tüketilen humus, pastırma ile yenildiğinde tadına doyum olmaz.

Şırdan: Adana'nın meşhur yemekleri arasında yer alan şırdan, Küçükbaş hayvanların midesinin bir bölümü ile yapılır.

Bici bici: Adana'nın sıcak havalarında oldukça iyi bir seçenek olan bici bici tatlısı, muhallebi üzerine eklenen buz, pudra şekeri ve muz ile servis edilir.

Şalgam: Adana'da gittiğiniz her yerde size şalgam ikram edilir. Muhteşem tadı ile mutlaka denemelisiniz.

Muzlu süt: Muz ve sütün uyumunu içine eklenen ufak dokunuşlar ile lezzetli hale geliyor.

Analı kızlı: Adana'ya özgü bu yemek türü, kırık pirinç, irmik, et, nohut, ve yoğurt ile yapılır

Fellah köfte: Sarımsaklı köfte olarak bilinir, içerisinde irmik ve bulgur bulunur.

Babagannuş: Meze türü olan babagannuş, Hatay ve Gaziantep illerinden farklı olrak yapılır. İçerisinde soğan, patlıcan ve biber bulunur.

Kedi batmaz: Mısır unu, ceviz ve kuzu etinden hazırlanır.

ADANA FESTİVALLERİ

Uluslararası Adana film festivali: 2005 yılından itibaren her yıl düzenlenen festival, Ekim ayının son haftası gerçekleşir.

Portakal çiçeği karnavalı: Nisan ayının ilk yarısında düzenlenir. Adanalılar için baharın gelişini müjdeler.

Adana lezzet festivali: 6-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen ve Adana'nın muhteşem yemekleri ile hem göze hem de midenize hitap edecektir.

Adana kebap ve şalgam festivali: Asıl adı "Dünya rakı festivali" olarak bilinen, her yıl Aralık ayının ikinci cumartesi günü yapılır.