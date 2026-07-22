Küçükçekmece'de hamile eşine tatlı almaya çıkan adama bıçaklı dehşet

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde gece saatlerinde 8 aylık hamile eşinin canı tatlı çekince sokağa çıkan Çin uyruklu şahıs, 3 gaspçının hedefi oldu. Direndiği için kalbinden ve vücudunun 5 farklı yerinden bıçaklanan talihsiz adam ölümden dönerken; acı haberi alıp şoka giren hamile eşi ise erken doğuma alındı. Dehşet anlarının ardından hayata tutunan anne, baba ve bebek taburcu edilirken, kaçan saldırganlardan biri yakalanarak tutuklandı.

Olay, 26 Haziran'da Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çin uyruklu A.K. (23), 8 aylık hamile olan eşinin canının tatlı çekmesi üzerine gece vakti evinden çıkarak tatlı almaya gitti. Yolda yürüdüğü sırada 3 kişilik bir grubun hedefi olan genç adamın önü kesildi. Şüphelilerin cep telefonu ve parasını zorla alma isteğine karşı koyarak direnen A.K., gözü dönmüş gaspçıların bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı 6 bıçak darbesinden biri doğrudan kalbine saplanan A.K., kanlar içerisinde sokak ortasında yere yığıldı.

Biri ameliyathaneye, diğeri sezaryene alındı

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese anında polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinden ağır yaralanan genç adam, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından zamanla yarışılan bir operasyonla hastaneye kaldırılarak acil ameliyata alındı. Eşinin bıçaklandığı haberini alan ve büyük bir travma yaşayan hamile kadın ise yaşadığı şiddetli stres nedeniyle aniden doğuma girdi. Ailesi tarafından aynı hastaneye yetiştirilen genç kadın, durumunun kritik olması üzerine hemen acil sezaryen operasyonuna alındı.

Yoğun bakımdan ailece sağ çıktılar

Hastanede zamana karşı yarışan doktorların üstün çabası ve başarılı operasyonları sayesinde kalbinden bıçaklanan A.K. ve acil sezaryene alınan eşi yeniden hayata tutundu. Dünyaya gelen bebek de sağlık ekiplerinin yoğun gözetimine alındı. Bir süre yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren anne, baba ve bebek, tedavilerinin tamamlanmasının ardından sağlıkla taburcu edildi.

Dehşet saçan gaspçılardan biri cezaevinde

Olayın ardından kaçan gözü dönmüş şüphelileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlatan emniyet güçleri, zanlıların kimliklerini kısa sürede tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüphelilerden H.B. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı