Adana merkezli "change" tır soruşturmasında firari 3 şüpheli daha yakalandı
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Adana merkezli "change" tır soruşturmasında firari 3 şüpheli daha yakalandı

Adana merkezli 'change' tır soruşturmasında firari 3 şüpheli daha yakalandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana merkezli 12 ilde yürütülen "change" tır soruşturması kapsamında, aralarında suç örgütünün elebaşı olduğu ileri sürülen kişinin de bulunduğu firari 3 şüpheli daha yakalandı.

Adana merkezli 12 ilde yürütülen "change" tır soruşturması kapsamında, aralarında suç örgütünün elebaşı olduğu ileri sürülen kişinin de bulunduğu firari 3 şüpheli daha yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, suç örgütü kurarak motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri "rehinli", "çalıntı", "hacizli" ve "yakalamalı" tırları piyasaya sürdükleri ileri sürülen 42 kişiye yönelik 6 Temmuz'da gerçekleştirdiği ve 34 zanlıyı gözaltına aldığı operasyon kapsamında 8 firariden 3'ünün izine ulaştı.

Ekipler, suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen S.K'nin İzmir'den yurt dışına kaçmak için önce Ukrayna'ya daha sonra da Gürcistan'a uçak bileti aldığını belirledi.

Bunun üzerine, Adana Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ortak operasyonla S.K'yi yakaladı.

S.K'nin yanı sıra 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Gözaltındaki 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 5 şüpheliyi arıyor.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, suç örgütü kurarak motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri "rehinli", "çalıntı", "hacizli" ve "yakalamalı" tırları piyasaya sürdükleri iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlatmıştı.

Ekipler yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, 6 Temmuz'da 42 şüpheliye yönelik Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 34 zanlı yakalanmış, motor ve şasi numarası değiştirilmiş 137 tır bulunmuştu.

Şüphelilerin adreslerinde çeşitli araçlara ait 10 araç beyni, 2 araç beyni okuma cihazı, 15 şasi, ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 150 mermi, yaklaşık 2 milyon liralık çek ve senet ile 150 bin lira ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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Adana merkezli "change" tır soruşturmasında firari 3 şüpheli daha yakalandı - Haberler
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