Adana'da tarımın sorunları ve çözüm önerileri toplantısının sonuç raporu açıklandı

ADANA (AA) - Adana'da, "Üniversite-Kamu- Çiftçi İşbirliğinde Adana Tarımının Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu çalışmanın sonuç raporu düzenlenen toplantıyla açıklandı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Adana Çiftçiler Birliği'nin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin her koşulda süreklilik gerektirdiğini belirtti.???????

Tarımın, toplum sağlığının korunması açısından akılcı ve bilimsel çözümler ışığında, sürdürülebilir bir anlayışla yapılmasının günümüzün en temel konusu olduğuna dikkati çeken Tuncel, şöyle konuştu:

"Özellikle her geçen gün artarak hissetmeye başladığımız iklim değişikliğine yönelik olarak bölgemiz ve ülkemiz tarımını hazırlamak, akılcı çözümler geliştirmek ve en önemlisi bu çözümleri çiftçilerimize aktarmak zaman geçirmeden yapmamız gereken bir görevdir. Bu bilgileri uygulamaya aktarmanın yolunun çiftçilerimizi bu sürece dahil ederek birlikte çalışmaktan geçtiğini çok iyi biliyoruz."

???????Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru da suyun yönetiminin çok önemli olduğunu vurguladı.

Çukurova Kapalı Sistem Basınçlı Sulama Projesi'nin Adana için hayati öneme sahip olduğunu anlatan Doğru, şunları kaydetti:

"Bu toplantımızda bitki koruma, sulama ve planlı üretim üzerinde yoğunlaştık ve çalışma grupları oluşturarak sorunları konuştuk. Üretici, akademisyenler ve karar mekanizması olan kamu bürokratları ile sorunları konuşarak çözüm önerileri hazırladık. Senelerdir üniversite ve çiftçi arasında bir kopukluk var denir ama kimse adım atmaz. İşte biz Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Meryem Tuncel'in başlattığı çalışma neticesinde üniversitemiz ve çiftçiler olarak bu adımı attık. Bundan en büyük faydayı çiftçiler sağlayacak."

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Süha Berberoğlu "Planlı Üretim", Prof. Dr. Bülent Özekici "Sulama" ve Dr. Öğretim Üyesi Orhan Bozan "Bitki Koruma" başlıklı raporlarını sundu.

Toplantıya, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin ve diğer davetliler katıldı.