Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonda 15 zanlı daha yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da geçen yıl 19 zanlının tutuklandığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz 2021'de gözaltına alınan 39 zanlıdan 19'unun tutuklandığı ve elebaşılığını A.A'nın yaptığı öne sürülen "Şirinler Çetesi"ne yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 23 kişinin kentte olduğunu belirledi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 15'ini yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, 34 fişek ve 278 mermi ile farklı kişiler adına düzenlenmiş 70 senet ele geçirildi.

Polis, adreslerinde bulunamayan 8 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana merkezli 4 ilde 13 Temmuz 2021'de kamuoyunda "Şirinler Çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 39 zanlıdan 19'u tutuklanmıştı.