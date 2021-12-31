Adana'da kaldırımda yürüyen genci tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da kaldırımda yürüyen genci husumetlisine benzettiği için tabancayla yaraladığını öne süren şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde 29 Aralık'ta Hakan Aktaş'ın (20) arkadaşlarıyla kaldırımda yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla yaralanmasına ilişkin, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, görüntülerden saldırganın hafif ticari araçla olay yerinden kaçtığını ve Sarıçam ilçesine gittiğini belirledi.

Aracı park halinde bulan ekipler, Volkan Ç. (38) olduğunu tespit ettikleri zanlıyı yakaladı. Araçta ruhsatsız iki tabanca ele geçirildi.

Volkan Ç'nin ifadesinde gecenin karanlığında Aktaş'a, daha önce uyuşturucu sattığı gerekçesiyle husumet yaşadığı F.U'ya benzettiği için tabancayla ateş ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hakan Aktaş'ın Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Toros Mahallesi Mavi Bulvar'da 29 Aralık'ta tabancayla vurularak ağır yaralanan Hakan Aktaş, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Polis, hafif ticari araçla kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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