ADANA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025 | Adana'da Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 2025 DİYANET NAMAZ SAATLERİ

5 Haziran Arefe günü ile birlikte milyonlarca Müslüman için Kurban Bayramı'nın coşkusu ve manevi hazırlıkları başladı. Bayram sabahlarının en önemli ibadetlerinden biri olan bayram namazı, İslam dünyasında büyük bir önem taşıyor. Bu özel ibadeti cemaatle birlikte camilerde eda etmek isteyen Adana'daki vatandaşlar, "Adana'da 2025 Kurban Bayramı namazı saat kaçta?" ve "Bayram namazı hangi gün kılınacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye genelinde tüm iller için bayram namazı vakitlerini şehir bazında resmi olarak duyurdu. Peki, Adana'da Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte, detaylar…

BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Türkiye'de milyonlarca Müslüman'ın heyecanla beklediği Kurban Bayramı, bu yıl 6 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla başlayacak. Bayram sabahı, yurdun dört bir yanındaki camilerde bayram namazı kılınacak ve vatandaşlar erken saatlerde ibadet için saf tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılına ait Kurban Bayramı namaz saatlerini tüm şehirler için ayrı ayrı yayımladı.

Adana'da Kurban Bayramı

ADANA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelindeki tüm iller için bayram namazı saatlerini açıkladı. Adana'da bayram namazı saat 05:52 de eda edilecek. Adana'da bayram namazı saatlerini ilçelere göre öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz…