ADANA 4 MİLYON 795 BİN EURO'LUK SOYGUN YAPAN GÜVENLİKÇİ GİZLENDİĞİ BARAKADA KURU EKMEK YEMİŞ

ADANA'da lojistik ve güvenlik hizmeti veren bir firmanın para transferi sırasında 4 milyon 795 bin Euro'yu çalıp kaçan Burak Ekinci (29) gizlendiği evde yakalandı. Ekinci'nin olaydan sonra yakınlarına para dağıttığı ve kısa süre kaldığı bir barakada kuru ekmek yediği ortaya çıktı. Olay, 25 Haziran'da Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Kurumsal banka ve iş insanlarının dolar ve Euro'larının transferini yapan lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmanın güvenlik müdürü Burak Ekinci, ekibiyle 9 milyon Euro'nun transferini yapmak için harekete geçti. 9 çuvaldan, içinde 4 milyon 795 bin Euro (yaklaşık 31,5 milyon lira) bulunan 2'sini zırhlı araca yükleyen Burak Ekinci, diğer personele, Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin, ben bunları kontrol edeyim dedi. Yukarı çıkan görevliler, geri indiklerinde Burak Ekinci'yi göremedi. Bir süre bekleyen personel, paraların çalındığını anlayınca polisi aradı.Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, Burak Ekinci'nin lüks otomobille kaçtığını saptadı. Plakası alınan otomobil, terk edilmiş halde bulundu. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kurulan özel ekip, olayla ilgili yaptıkları operasyonlarda soygunu planladığı belirlenen Atilla Can Ö., Mehmet G., Ahmet K., Engin K., Tuncay B. ve Abdulsamet B.'yi yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Atilla Can Ö., Mehmet G. ile Ahmet K. tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olayla ilgili hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik yapılan çalışma kapsamında dün Gökhan B. ile kardeşi Sercan B. de gizlendikleri evde yakalandı. Sorguları tamamlanan 2 kardeşten Sercan B. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda böylece tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

GİZLENDİĞİ BARAKADA KURU EKMEK YEMİŞ

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürü ise, 33 gündür firari olan şüpheli Burak Ekinci'yi yakalamak için hırsızlık, gasp, cinayet ve yankesicilik konularında uzman olan polislerden özel ekip kurdu. Ekinci'nin gizlenebileceği yerleri didik didik arayan özel ekip, şüpheliyi Sarıçam İlçesi Gültepe Mahallesi'nde yakaladı. Emniyete götürülen Ekinci sorgusunda, paranın 4 milyon 645 bin Euro'sunu işbirliği yaptığı Mehmet G. ve Hasan B.'ye verdiğini iddia etti. Kalan paranın da 20 bin Euro'su akrabası Jale E.'ye, 22 bin Euro'sunu Berkay E.'ye mahalle arkadaşı olan Serdal K.'ye de 34 bin Euro, Tolga Y.'ye 22 bin Euro ve gizlendiği evin sahibi Hasan Y.'ye de 5 bin Euro verdiğini öne sürdü. Ekinci para verdiğini kişilerede, Bu parayı size veriyorum. Eğer ben yakalanırsam avukat ve cezaevindeki özel ihtiyaçlarım için sizden geri isteyeceğim dediği ortaya çıktı. Ekinci ayrıca sorgusunda, Çukurova İlçesi Menekşe Mahallesi'nde bulunan bir barakada saklandığını, parası olmasına rağmen korkup dışarı çıkamadığı için burada kuru ekmek yediğini söyledi. İşbirlikçilerinin kendisine 150 bin Euro verdiğini ve bir daha aramadığını iddia eden Ekinci, pişman olduğunu belirtti. Emniyetteki sorguları tamamlanan Burak Ekinci ile Jale E., Berkay E. Serdal K. Tolga Y. Hasan Y. ve Ayhan Ö. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin aldıkları paraların bir kısmı da el kondu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polisler firari Mehmet G. ve Hasan B.'yi yakamaya çalışıyor.

Kaynak: DHA